Traverser la nuit, Hervé Le Corre : le noir, définitive couleur 

Les flics appelés constatent rapidement que ce n'est pas le cas et, considérant son mutisme et son apathie face à leurs questions, l’emmènent au poste afin de tirer au clair cette histoire de sang.

Là, alors que l'un des policiers tente de lui ôter le tee-shirt pour lui refiler des fringues propres, l'homme, avec une vivacité inattendue, lui dérobe son arme, menace tous ses collègues présents dans la pièce, fait mine de se faire sauter le caisson, tire dans le mur et saute par la fenêtre, mortellement atteint par une balle tirée par l'un de ceux qui, arme à la main, avait vainement tenté de le ramener à la raison.

Déjà sans papiers, sûr que cela va devenir encore plus compliqué pour arriver à l'identifier !

Dans un autre quartier de la ville, Louise surgit en sueur d'un cauchemar affreux.

Quelques instants plus tard, calmée, considérant qu'il est trop tard pour se rendormir, elle passe dans la salle de bains où elle ne peut que constater les multiples traces que les coups de Lucas ont laissé partout sur son corps ! Avant de courageusement s'enfuir lorsqu'il a aperçu Sam et son petit lapin l'observer en train de tabasser sa mère : coups de pied et coups de poing ont alors cessé mais la douleur a recommencé, une nouvelle fois.

Après le petit déjeuner, elle a trouvé sur son téléphone un message d'amour enflammé de Lucas : comme à chaque fois, depuis très longtemps, et même encore maintenant alors qu'ils sont séparés et qu'il vit avec une autre femme !

Sur la route vers son travail, après avoir déposé Sam à l'école, Louise est terrorisée par cette voiture dont la pluie l'empêche de voir le conducteur, qui la suit pendant un long moment.

Ailleurs encore, le commandant Jourdan pénètre dans un petit logement : des voisins, alertés par plusieurs détonations, ont appelé les forces de l'ordre. Le spectacle est atroce : deux petites filles et un petit garçon, tous atteints à bout portant, allongés au sol, dans leurs petits pyjamas, les visages tournés vers le mur, comme si le coupable ne voulait pas qu'ils le regardent. Et la mère ! Affalée contre le radiateur de la salle de bains : une seule balle a suffi, dans l’œil.

Et puis ailleurs encore, dans un vieil immeuble plutôt lugubre, un homme est réveillé par les cris d'une querelle dans l'escalier. Tous les bruits lui parviennent distinctement comme s'ils traversaient des murs sans consistance. Un réveil migraineux. Et puis un sursaut. Il allume la lumière : la femme est encore là, inanimée au milieu d'une mare de sang ! Le spectacle le tétanise un peu.

Mais il se secoue rapidement, avise le sac rouge de la fille, récupère les clés, l'argent, le briquet et le cigarettes, tente d'effacer ses traces sur tout ce qu'il a pu toucher, sort rapidement de l’appartement et referme la porte à clé avant de s'enfoncer dans le petit matin pluvieux et dans les rues où il se dissout rapidement.

Beaucoup de choses pour lancer ce roman policier joliment conçu et déroulé : Hervé Le Corre ferre son lecteur dès les premières pages avec maîtrise pour l’entraîner dans une histoire multiple où la noirceur de l'âme humaine semble encore capable de s'enfoncer dans des abîmes toujours plus insondables.

L'imbrication de tous les fils que constituent les vies de chacun des personnages principaux est faite avec beaucoup d'habileté et de vraisemblance, ce qui ne manque pas de donner au récit un atout supplémentaire : on pourrait finir par se croire, plongé dans son journal, dans la narration d'une convergence de faits divers.

Certes le policier est, comme bien souvent, un homme malmené par et dans sa vie personnelle, qui ne trouve plus de réconfort que dans l'abrutissement dans le travail, dans la traque, ayant trop vu et trop connu d'horreurs inimaginables, inénarrables qu'il semble ne plus pouvoir être jamais sensible aux attraits de la vie, même si...

Certes, les coupables sont identifiés et suivis pas à pas par le lecteur, qui bénéficie donc de cet avantage sur le policier lequel pourtant finira par coiffer tout le monde sur le poteau au bout d'un récit prenant et remarquablement ficelé.

Mais l'auteur, passant au fil des chapitres du point de vue de l'un aux comportements de l'autre, fabrique une profondeur saisissante des caractères des personnages avec des modulations qui leur sont apportées, puis provoque l'impression troublante d'être en face d'êtres de chair et non plus imaginaires.

La scène où l'un des meurtriers et le policier se font face est hallucinante d'authenticité et de réalisme, les mots sont justes, précis, sans fioritures, cadencés, la scène est brève, violente, les sentiments sont exacerbés, à fleur de peau : on s’attend à entendre l'éclatement inéluctable d'un coup de feu, on entend les pleurs minables de celui qui a perdu et qui entrevoit la peur pour lui-même qu'il n'a pas eue pour ses victimes.

Et puis, cerise sur le gâteau, le final mérite une mention toute particulière tant pour son caractère inattendu que pour le sombre, la noirceur qu'il ajoute à tout ce qui l'entoure un peu comme si l’espoir n'était pas de mise, comme si la victoire était vaine, comme si le noir était définitivement la seule couleur.

Belle découverte que j'ai faite là.

Hervé Le Corre - Traverser la nuit - Rivages - 9782743651732 - 20.90 €