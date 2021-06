Protéger le patrimoine littéraire, un défi d'envergure pour l'Australie

L’année dernière, ActuaLitté mettait en avant la volonté de l’Australie de « donner une nouvelle vie » aux livres oubliés ou indisponibles. Aujourd’hui, le pays continue de s'insurger contre cet abandon littéraire. De nombreux livres sont concernés par ce phénomène y compris des ouvrages parfois multiprimés.

Selon The Guardian, « sur les 62 livres qui ont remporté le prix australien Miles Franklin entre 1957 et 2019, 23 ne sont actuellement pas disponibles sous forme de livres électroniques, 40 ne sont pas disponibles sous forme de livres audio et 10 ne sont disponibles nulle part, quel que soit le format ».

Une offre qui pâtit de manques

Face à cette déchéance culturelle, Untapped : The Australian Literary Heritage Project, officiellement lancé en 2020, durant un gala spécial en ligne, organisé par Julie Dodds-Streeton QC juge de réserve de la Cour Suprême de Victoria, et par Rebecca Giblin, professeure agrégée de la faculté de droit de Melbourne de cette Université, tente de trouver des alternatives.

Cette dernière explique : « Untapped est une collaboration entre auteurs, bibliothèques et chercheurs, et elle est née du fait qu'une grande partie du patrimoine littéraire australien est épuisée. Vous ne pouvez le trouver nulle part. » En reprenant les chiffres cités plus haut, elle affirme : « Si tant de gagnants Miles Franklin sont épuisés, vous pouvez imaginer à quel point la disponibilité des mémoires, des histoires et d'autres histoires locales doit être insuffisante. »

C’est pour cela que Untapped s'engage à « numériser 200 des livres perdus les plus importants d'Australie, de les préserver pour les générations futures et de les rendre disponibles via un réseau national de bibliothèques. Ils comprennent des livres tels que I'm Not Racist, But… (2007) d'Anita Heiss et The Unlucky Australians (1968) de Frank Hardy. »

Elle souligne que tous ces livres feront désormais partie du « système national de dépôt électronique ». En effet, tous les éditeurs – pure-players ou non - ont dorénavant l’obligation légale de fournir des copies d’ouvrages publiés aux différentes bibliothèques australiennes.

Le projet indique que ces derniers « seront licenciés dans les bibliothèques publiques de tout le pays, et [que leurs] bibliothèques partenaires en feront la promotion afin que chacun ait la possibilité de redécouvrir ces textes captivants et éclairants. Et la plupart d'entre eux seront également disponibles à la vente sous forme d'ebooks ». Ainsi, le collectif s’assure de la muséification de ces ouvrages.

Puiser dans les ressources nationales

Dans un premier temps, le projet a fait appel aux passionnés de littérature du pays pour qu’ils désignent ce qu’ils considèrent comme des « œuvres culturellement importantes », épuisées mais toujours sous droits d’auteur. Par la suite, plusieurs experts des collections de bibliothèques ont réduit la liste à environ 200 ouvrages, puis l’équipe du projet a contacté chaque auteur pour en négocier les droits. Matt Rubinstein de Ligature Press, maison d'édition électronique, a décomposé et numérisé les livres physiques.

Pour Giblin, il s’agit d’un projet faramineux : « C'est énorme ! Et cela va des très beaux livres pour enfants aux livres historiques et à la fiction littéraire. Chacun coûte environ 700 $ à numériser, y compris la relecture, pour les amener à une norme de bibliothèque. C'est un travail coûteux et chronophage. »

D’autres problèmes ont été révélés par le projet. Parmi ces derniers, les droits de réversion qui concernent les écrivains australiens – un problème déjà d’actualité en 2011. The Guardian explique : « La plupart des contrats d'édition durent pour toute la durée du droit d'auteur (NdR : en Australie, 70 ans après la mort), mais les éditeurs mettent rarement un livre à disposition pendant toute cette durée. Ils possèdent les droits, mais ils ne les exploitent pas nécessairement. »

Contrairement aux autres pays qui accordent aux auteurs des protections juridiques qui leur permettent de récupérer leurs droits lorsqu’ils ne sont pas utilisés, en Australie, ces droits d’auteur dépendent entièrement de la publication. En somme, les contrats de publication ne protègeraient pas correctement les auteurs australiens. C’est pourquoi, les chercheurs d’Untapped tentent de mesurer la valeur économique de la réversion de ces droits. Ils espèrent pouvoir obtenir de nouvelles protections applicables dans leur pays.

Travailler avec les bibliothèques

De plus, ils s’intéressent aussi à la valeur des efforts de promotion des livres des bibliothèques et à la relation entre le prêt des bibliothèques et les ventes de livres. Dans le courant de l’année, les nombreux livres numérisés par Untapped apparaîtront dans les bibliothèques publiques et d’Etat en Australie.

Cependant, le projet vise plus loin. Il espère être maintenu à long terme en cataloguant et en promouvant les livres oubliés du territoire pour constituer un trésor littéraire pour les générations à venir.

Dans le même temps, cela permettrait la construction d’un édifice littéraire, encore trop peu mis en place. Il s’agirait « d’aider les auteurs à récupérer leurs titres épuisés, à les obtenir sous licence, numérisés et dans les bibliothèques publiques, où ils seront commercialisés et promus à l'échelle nationale ».

L'ensemble des résultats de ce projet sera par la suite intégré aux discussions sur les politiques publiques concernant la meilleure manière de soutenir les auteurs et la culture littéraire australiens. L'ultime finalité étant que les éditeurs commerciaux adoptent un nouveau regard face à l'importance de ces livres.

Pour conclure, Giblin déclare : « La réalité tragique de l'édition indépendante en Australie est que presque personne ne gagne d'argent. Nous devons trouver de nouveaux marchés et de nouvelles cagnottes si nous voulons que nos histoires continuent d'être racontées. »

Crédit photo .Dwayne. CC BY NC ND 2.0