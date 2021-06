Dracula : un premier livre-disque jeunesse pour l'Orchestre National de Jazz 

« Une jeune femme vagabonde nommée Mina part sur les traces de sa mère disparue. Perdue dans la forêt, elle se réfugie dans le château de Dracula. La quête de Mina croise alors celle du vampire, créature maudite qui cherche l’amour pour se libérer de la damnation qui pèse sur lui. »

Portée par deux comédiennes et neuf musiciens, cette création hybride mêle conte, opéra et théâtre musical. Elle s’inspire librement de la légende du plus célèbre des vampires, personnage démonique imaginé par l’auteur irlandais Bram Stoker. À la frontière entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière, ce personnage hante nos imaginaires, nous effraie autant qu’il nous fascine. La richesse de cette mythologie constitue un véritable matériau pour conduire les enfants, mais aussi les plus grands, dans un monde de mystère et de magie où les questions de l’amour, de la mort, de la vie éternelle et de l’ambivalence des désirs s’entremêlent.

Imaginé conjointement par la metteuse en scène Julie Bertin, les comédiennes Estelle Meyer et Milena Csergo, le parolier Romain Maron et les compositeurs Grégoire Letouvet et Frédéric Maurin, Dracula puise dans de nombreuses sources d’inspirations – cinématographiques, littéraires et musicales – pour délivrer un récit inédit qui explore et joue avec les codes du mythe. Un récit que Frédéric Maurin a voulu transposer de la scène au livre-disque afin de lui donner une dimension nouvelle.

Pour mettre Dracula en images, il a choisi Adèle Maury, une jeune artiste révélée en 2020 au Festival d’Angoulême. En effet, elle était lauréate du 1er Prix du Concours Jeunes Talents.

Son univers, proche de la peinture, déploie dans ses mouvements, ses formes et l’utilisation particulière de la couleur, une intensité expressive et une puissance émotionnelle singulières. Les monotypes noirs et blancs qu’elle a spécialement conçus pour le livre nous plongent dans l’univers tout à la fois effrayant et captivant de Dracula.

Niché au cœur de la région montagneuse des Carpates, le fameux vampire règne en maître sur la faune et les éléments. Au fil des pages et de l’écoute, on découvre les liens qui se tissent entre cette créature, incarnée par Estelle Meyer, et Mina, par Milena Csergo.

Conjuguée aux illustrations, la musique interprétée par les solistes de l’Orchestre National de Jazz, dans le rôle des valets-animaux de Dracula, donne vie aux personnages, et reflète leurs sentiments au travers d’une partition qui fait découvrir aux enfants un kaléidoscope musical.