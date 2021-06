Rent-a-girlfriend : louer la petite amie parfaite

Kazuya est un jeune homme ordinaire. Le voilà étudiant à la fac à Tokyo : la vie en solo, la liberté, et les désirs... Tout va pour le mieux puisqu'il a déjà une petite amie, l'adorable Mami. Peut-être qu'ils pourront bientôt coucher ensemble... ? Mais voilà que Mami le plaque brusquement. Face à ses espoirs déçus, Kazuya n'a que ses larmes pour pleurer. À moins que... Sur un site regorgeant de beautés plus charmantes les unes que les autres, Kazuya se retrouve à réserver une après midi avec Chizuru Mizuhara, la star montante des petites amies à louer.

Chizuru est belle, chic, la grâce en personne. Elle a toujours les mots et la tenue qu'il faut. Elle vous sourit et vous écoute. Petit à petit, Kazuya se retrouve ensorcelé. Tout l'argent confié par son père pour ses études risque d'y passer. Surtout que par un concours de catastrophes, Kazuya s'est retrouvé à présenter Chizuru à toutes ses connaissances et à sa famille. Il nepeux plus faire marche arrière...

Dramatiquement addictif

Le concept des petites amies à louer attire à lui seul la curiosité. Mais ensuite, l'intrigue qui regorge de rebondissements aussi chaotiques qu'imbrobables, comme un noeud qui s'emmêle toujours plus, vous rendra accro.

Le rythme est rondement mené, grâce à des chapitres relativement courts mais prévus pour laisser le lecteur en haleine jusqu'à la semaine suivante (dans le système japonais de prépublication). Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Bien au contraire, Rent-a-girlfriend est exactement le genre de manga qui vous fera bouillir de rage et d'exaspération tant les personnages s'enfoncent par eux-mêmes dans des méandres scénaristiques de plus en plus profonds. Et c'est une très bonne chose.

Par-dessus tout, le trait est dynamique et plaisant, et s'améliore au fil des tomes, pour laisser place à de plus en plus de plans larges qui nous laissent nous projeter nous aussi en date avec Chizuru. Et en particulier, les vêtements sont exceptionnels. Les rental girlfriends ne portent jamais deux fois la même chose, et elles arrivent toujours dans des petites tenues dernier cri merveilleusement féminines. La laine, les imprimés, les plis des jupes, tout est dessiné avec une précision exquise. Un peu comme le dernier Vogue, mais en plus artistique et en plus nippon.

D'ailleurs, au passage, Rent-a-girlfriend nous projette dans des aspects relativement inhabituels de la vie japonaise : les appartements étudiants, les sorties romantiques (vous allez en voir à toutes les sauces, au café, à l'aquarium comme au karaoké) et bien sûr les petites amies à louer, qui sont bel et bien un service réellement existant.

Quatre petites amies, choisissez la vôtre

Rent-a-girlfriend s'apparente au genre harem, c'est-à-dire aux séries dont le protagoniste se trouve entouré de filles ayant des sentiments pour lui ou vice versa, donnant lieu à des situations et à des choix complexes mais surtout laissant au lecteur l'occasion de choisir sa préférée... Entre la belle et angélique Chizuru, la petite timide Sumi, l'espiègle jalouse Ruka ou la sulfureuse mais diabolique ex Mami, qui aura vos faveurs ? Et avec qui Kazuya arrivera-t-il à construire une (vraie) relation ? Une fois que vous aurez choisi votre petite amie dans la série, difficile de faire marche arrière.

Remplie d'humour, de rebondissements et de belles jeunes femmes, la série Rent-a-girlfriend est aussi un anime. Mais c'est bien sûr dans le média d'origine, le manga, que toute la trame de l'histoire et que toutes les délicieuses emberlifications se déploient le mieux.



Reiji Miyajima, trad. Rodolphe Gicquel, adapt. Kévin Druelle - Rent-a-Girlfriend : Tome 1 - éd. Noeve Grafx - 9782490676545 - 7,95 €