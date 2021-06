Mal Dominant de Fabrice Erre : l'homme blanc a-t-il le droit de rire de tout ?

Le dispositif est simple : sur une scène vide, armé d'un simple micro, le narrateur-protagoniste tente de faire rire la salle en prenant pour sujet la position à la fois inconfortable et terriblement enviée de représentant masculin de l'espèce humaine, vivant dans un pays cossu, avec la bonne couleur de peau. Enchaînant les réflexions foireuses, les interrogations biaisées et rebondissant sur les réactions indignées du public, l'humoriste de papier tente, plutôt mal que bien, de mener le spectacle à son terme. À chaque fois que le personnage se retrouve dans une situation où il jouit de sa position de force, ses muscles s'atrophient, gonflent jusqu'à la démesure, plutôt façon Bibendum que Schwartzie époque Predator, pour dégonfler instantanément dès que la domination est démasquée ou confrontée à un autre mâle occidental blanc mieux doté. Dispositif graphique simple, mais efficace pour souligner sans détour les multiples situations où le MOB (le mâle blanc occidental) prend appui sur l'héritage de siècles de patriarcat triomphant. Bref, quand il profite de sa position.

C'est dans la collection Monotrème des éditions 6 Pieds Sous Terre, que Fabrice Erre publie ce recueil monomaniaque, habilement monté. Comme son seul objectif est d'être amusant et que l'auteur ne cherche pas à transformer son projet en tribune ou en essai déguisé, il prêtera le flanc aux attaques de celles et ceux qui pensent que certains sujets méritent qu'on les aborde sur un autre ton que celui de la plaisanterie. Faut-il vraiment répondre à ces esprits chagrins ? « Mal dominant » anticipe en quelque sorte ces reproches... L'homme blanc a-t-il le droit de rire de tout ? La réponse va de soi : oui, bien sûr, tant que c'est de lui-même qu'il se moque, avant tout, et que c'est sa propre position de domination (plutôt passagère, dans son cas) que le narrateur tourne en dérision.

Bien sûr, il se trouvera des grincheux et des grincheuses pour crier au scandale quand même, prétendre que #notallmen n'est pas un argument, qu'une fois de plus, un dominant pleurniche sur son propre nombril de nanti, mais on pourra simplement rétorquer à ces thuriféraires qu'ils n'ont pas lu l'album pour tenir un tel discours. Car le comédien au centre de ce spectacle d'humour, le double de papier de Fabrice Erre, parvient à esquiver la plupart des reproches que les spectateurs imaginaires lui lancent. Ou à les encaisser en pleine face sans broncher. Les critiques du public sont déjà incluses dans les planches. Pas la peine d'en inventer de nouvelles sur les réseaux sociaux, donc. À moins de vouloir donner des idées à Fabrice Erre pour un deuxième volume...

Alternant les planches composées de cases ouvertes généreuses en texte et des pleines pages en couleur où les propos du protagoniste trouvent un écho bien au-delà de la salle de spectacle, Mal Dominant tient sur le cap sur la longueur, tissant de page en page une amusante dissertation truffée de gags sur la période trouble que traversent les hommes qui s'étaient habitués à ce que la domination masculine passe pour une vérité universelle et ne soit que rarement mise en question. Le mérite de cet album est, au final, de l'interroger à chaque planche. Et le mâle blanc occidental n'en sort pas grandi. Pour être très concret, il sort plutôt de taille moyenne, pas bien gras, avec de moches cheveux bouclés et des yeux globuleux. Toute ressemblance avec l'auteur de l'album ne saurait être qu'une pure coïncidence.

Fabrice Erre, Mal Dominant, 6 Pieds Sous Terre, 104 p., 14 euros ISBN 978-2-35212-162-6

