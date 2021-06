Comme sur un nuage : amitié et homosexualité au lycée

Dai vient de changer de lycée, mais il n’est pas du genre timide. Un grand sourire sur le visage, il arrive instantanément à se faire apprécier de tout le monde. Ce qui le chiffonne, en revanche, c’est de voir cet autre élève, Kô, toujours rester dans son coin. Ses tentatives de l’approcher se soldent par des échecs. Et puis tombent les mots fatals, la remarque lâchée au passage par les autres élèves de la classe : « paraît qu’il est pédé ». Dai se met en tête de faire taire les rumeurs. Avec l’aide de la douce amie d’enfance de Kô, il va apprendre à mieux le connaître. C’est le début d’une amitié improbable et touchante. À moins que l’ex de Kô ne s’en mêle ?

Comme sur un nuage est une petite série de 3 tomes (tous déjà parus) pleine de sensibilité, qui met en valeur les petites joies du quotidien, la difficulté de comprendre les autres, et la force nécessaire pour aller au-delà des préjugés. C’est du pur Slice of life, mais très réussi : l’atmosphère lycéenne est là, nous projetant dans ses salles de classe lumineuses et dans la sensation particulière d’un quotidien qu’on sent finir bientôt.

La nostalgie à venir pointe déjà dans les amitiés qui se créent. C’est dans ce cadre qu’évoluent les trois personnages principaux, particulièrement accrocheurs. L’énergie de Dai est communicative et sa naïveté nous pousse à lui pardonner ses erreurs. Kô est plus énigmatique, mais on réalise au fur et à mesure que c’est sa peur du rejet qui le pousse à être si cassant. Avec l’amie d’enfance Yamamoto, ils forment un trio attachant, qu’on veut voir grandir et se rapprocher. L’arrivée de l’ex de Kô – un adulte ! – donne de la profondeur à l’histoire, le passé des personnages cache quelque chose que l’on attend de voir révélé.

Le premier tome ne permet pas tout à fait de juger dans quelle direction le récit va partir, et si Comme sur un nuage évoluera ou non en une romance. Le dessin est plutôt enfantin et les cases donnent une certaine impression de vide, mais l’histoire compense cette absence d’attrait. On ne se perd pas dans le dessin et on se concentre sur le récit. Les personnages ont des mentalités plus complexes qu’il n’y paraît, leurs relations sont intrigantes.

Ces adolescents qui se cherchent encore montrent avec justesse le chemin de la découverte de soi. Et surtout, l’homosexualité est abordée ici sincèrement, à travers la problématique du rejet en milieu scolaire, sans masques ni fétichisation. Des thèmes importants mais peu souvent abordés sont ici croqués avec justesse, dans toute la fragilité des amitiés nouvelles de jeunesse.

Comme sur un nuage, Okura (scen.), Coma Hashii (ill.), trad. Jordan Sines – Editions Akata

Vol.1 9782369748779 – 7.25 €

Vol.2 9782369749028 - 7.25 €

Vol.3 9782382120231 - 7.25 €