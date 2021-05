Freshkills, recycler la Terre de Lucie Taïeb : effacer les traces

Cet endroit devint rapidement l'un des quartiers pauvres parmi tous les tentacules de New York. Un quartier où « les Italiens » venaient y débusquer « les champignons » quand d'autres profitaient d'une faune omniprésente où on pouvait « chasser le rat musqué ».

Mais en 1948, malgré les oppositions des riverains, dans le cadre d'un projet monumental d'assèchement de ces zones humides, s'ouvre un site de dépôt des ordures de la Grosse Pomme encombrée par ces produits peu reluisants.

Au départ, il s'agissait d'un projet prévu pour s'étaler sur trois ans seulement. Mais comme dans de nombreux cas, le provisoire a duré une éternité et l'exploitation n'a cessé qu'en 2001 après avoir reçu, pour terminer, les décombres des attentats de septembre sur les Twin Towers.

Entre temps, les riverains ont été évacués, ou bien sont partis d'eux-mêmes sous la pression conjuguée des nuisances visuelles, olfactives et autres pollutions plus insidieuses et moins immédiatement perceptibles, provenant du dépôt de millions de tonnes de déchets : en 1987, au pic de son activité, le site recevait de l'ordre de 30.000 tonnes par jour ! À titre indicatif, cela correspond approximativement à la production journalière de déchets ménagers d'un tiers de la population française !!!...

Des déchets dont « la pudeur » ne permet pas de savoir exactement l'origine, la nature, la qualité, …, ce qui laisse tout imaginer !!!...

À partir de 2001, un grand projet de réhabilitation du site a commencé à voir le jour avec pour objectif de créer un immense parc de loisirs : Freshkills Park (non, ce n’est pas une erreur de ma part : l'espace entre Fresh et Kills a bien disparu, comme pour tenter d'effacer le passé immédiat en le couvrant d'un manteau de verdure masquant à la vue ce que plus personne ne veut voir, enfouissant sous des hectares de verdure les reliefs d'une société de consommation et certainement tant d'autres choses qu'il vaut mieux ne pas voir et ne pas savoir).

C'est à la lecture d'Outremonde de Don Delillo que Lucie Taïeb a fait la découverte de ce site dont l'aura de mystère lui a donné l’envie de « comprendre tout ça. Pénétrer ce secret ». Bien loin du travail de recherche « dans les archives berlinoises, [des] dossiers de demande d’indemnisation des descendants ou des proches parents de victimes juives de spoliations durant la Seconde Guerre Mondiale », qui l'occupait alors au quotidien à Berlin !

Mais la fascination ne suffit certainement pas toujours pour « comprendre tout ça », et la seule visite (bien encadrée, bien accompagnée et où les questions semblent être bien canalisées et recevoir des réponses toutes faites) d'un site aussi monumental pendant quelques heures n'est certainement pas à la hauteur de la compréhension d'un sujet aussi phénoménal.

Rappeler (avec justesse) la toxicité de l’hydrogène sulfuré, survoler le sujet de la gestion des eaux polluées (« les lixiviats ») et de leur traitement exemplaire, évoquer la valorisation énergétique des gaz de décomposition de la matière organique pour le chauffage de locaux d'habitation, s'émerveiller devant le nichage (certes admirable) d'un couple de balbuzards tout en omettant l'évocation de la surveillance de la qualité des eaux souterraines me paraît relever d'un évangélisme coupable ou d'un tourisme superficiel.

Et c'est bien cela qui m'a paru être le principal grief qui puisse être fait aux ambitieux questionnements à l'origine de ce livre : pas assez d'infos, pas assez de travail de recherche, d'enquête, pas assez de profondeur, pas assez de détails sur l'exploitation, les déchets, les exploitants, les politiques et même le projet de réhabilitation, ... On a un peu l'impression d'être cantonné à la lecture de la légende trop brève d'une carte postale.

Alors, certes Lucie Taïeb ne manque pas de faire un parallèle entre cette réhabilitation, cette sorte de couverture pudique qui va cacher les déchets à la vue, et le comportement de l'usager qui s'attache à déposer le soir, devant sa porte, cette poubelle pleine qu'il rentre vide le lendemain matin, heureux de constater qu'un lutin est passé pendant la nuit et l'a débarrassé de ce contenu peu ragoûtant qu'il s'empresse d'effacer de sa mémoire. Comme la couverture de la décharge effacerait le tas de déchets. Alors que les déchets n'ont évidemment pas disparu !

Et c'est une erreur de croire, comme elle l'affirme que « les seuls qui gardent, à leur insu, la marque de ce qui a eu lieu, ce sont les gens » ! La Terre n'oubliera pas pendant beaucoup plus longtemps que l'infime durée d'une vie humaine. Et la destruction d'un site pendant toute la durée de son exploitation, la disparition d'un milieu et la dégradation de la vie des riverains ou des occupants primitifs du site, ne cessera pas par l'opération du Saint Esprit d'une réhabilitation prenant la forme d'un milieu totalement artificiel et pour longtemps marqué par les stigmates de notre consumérisme !

Alors oui, Lucie Taïeb évoque quelques sujets intéressants mais ne pousse aucune réflexion assez loin pour proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique, quelque chose de prospectif, se contentant de réitérer quelques-uns des poncifs de la problématique de la gestion des déchets sans qu'un lecteur, averti ou non, y trouve une perspective nouvelle dans laquelle pourrait s'exprimer une lueur d’espoir.

À moins que sa visite de Freshkills Park ne l'ait définitivement désespérée puisque, à la question « à quoi servent […] ces gestes appliqués - […], trier nos déchets », elle répond qu’« il n'y a nul héroïsme à bien trier » ?!

Ce n'est pas vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre à la lecture du sous-titre de son ouvrage « recycler la terre ». Tout un programme à côté duquel on est passé : dommage !

Lucie Taïeb - Freshkills : Recycler la Terre - La Contre Allée - 9782376650225 - 15,00 €