Une République une et Indivisible... ou presque? 

J’ai reçu ce livre fin février, début mars et depuis le 5 mai dernier – date à laquelle j’ai commencé la lecture – ce livre me faisait de l’œil depuis ma « pile à lire » où il était sagement rangé.

Clémentine, attachée de presse vigilante, prenait de mes nouvelles de temps en temps, exercice délicat que je connais fort bien, exerçant ce même métier la journée. Mais le soir, le week-end et autres jours chômés c’est le partage par la lecture et l’écriture de l’Histoire qui me permet de m’épanouir vraiment. Alors j’ai ouvert ce livre … pour ne plus le quitter à moins d’y être obligée quand d’autres activités m’appelaient.

Deux personnages nous attachent à ce roman, Antoine Longhi et Diane d’Ükalen.

L’histoire principale commence en février 1793, Antoine à 33 ans. Il possède une finesse d’esprit rare et un don inné pour la diplomatie. Il a commencé sa carrière comme précepteur de la petite Diane et secrétaire particulier de son père, Thorvald d’Ükalen.

Les d’Ükalen sont des nobles suédois vivant dans le nord de la France, et quand débute ce roman, Thorvald vient d’être emprisonné à Paris à la prison du Luxembourg. Antoine décide donc de partir pour la capitale avec Diane, âgée alors d’une vingtaine d’années, pour essayer de l’en faire sortir. Pour cela il va falloir se créer un petit réseau et surtout cacher le lignage de Diane. Il la fait donc passer pour sa cousine, elle devra désormais s’appeler Jeanne Bourguignon. Il s’inscrit à la Société des Amis de l’Égalité et de la Liberté, aussi appelé Club des Jacobins car il lui « semblait qu’ils étaient plus purs dans leur approche de la démocratie » et adopte petit à petit les idées de la Révolution et espace, presqu’inconsciemment, ses visites au duc suédois, accessoirement ami d’Axel de Fersen, amant supposé de Marie-Antoinette et surtout organisateur de la fuite à Varennes.

Antoine travaille au ministère des Affaires étrangères, puis grâce à Danton, arrive à se faire engager comme secrétaire à la Commission des Relations extérieures du Comité du salut public, au pavillon l’Égalité.

Le 9 brumaire An II (30 octobre 1793) il apprend que le duc d’Ükalem a été guillotiné. Il faut l’annoncer à Diane.

Diane/Jeanne de son côté est censée rester cloitrée à la maison, mais malgré ses crises d’épilepsie qui peuvent arriver à chaque instant, elle n’en fait rien. Débrouillarde et déterminée, elle va réussir à acheter de quoi manger au marché noir et surtout faire la connaissance d’un jeune homme froid et toujours pressé. Qui est-il ?

Entre les prises de conscience du jeune homme concernant, par exemple, les manœuvres de la presse pour influencer l’opinion (déjà) ; les petites touches sur l’histoire des techniques (télégraphe, aéroplane, poids et mesures, etc.) ou encore un cours d’économie par un horloger nommé Frédéric Japy qui est, semble-t-il, d’accord avec certaines des idées d’Adam Smith, « s’il y a plus de richesses, nous pouvons nous occuper de les redistribuer ; les gens plus riches, sont des gens qui vont mieux, et aussi qui raisonnent mieux parce qu’ils peuvent s’occuper d’autre chose que de leur survie », ce livre est une vraie réussite.

À travers les intrigues, les histoires amoureuses, les aventures et l’érudition, L’Indivisible est un roman historique diablement bien ficelé et cela n’a rien d’étonnant quand vous voyons la liste des personnes qui ont inspiré Laurence Malençon, voire aidé à la rédaction de celui-ci. Avec entre autres, Robert Hossein et son spectacle Danton et Robespierre, où elle obligea sa mère à la trainer une bonne demi-douzaine de fois ; Victor Hugo et son magnifique Quatre-Vingt-Treize ou encore Jean-Clément Martin, professeur émérite de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l’Institut d’Histoire de la Révolution française, et qui a, entre autres, publié, aux éditions Perrin, « ce remarquable, instructif, et presque touchant Robespierre. La fabrication d’un monstre » (c’est ce que j’en disais dans ma chronique du 11 avril 2016, c’est dire si cette biographie était intéressante moi qui serais plus de la team Danton), et qui a bien « voulu apporter ses lumières à cet ouvrage et en accroître également la valeur historique. »

Si en plus je vous dis que c’est ici son premier roman …

J’ai peut-être enfin trouvé l’esprit contemporain qui me fera lâcher mes Alexandre Dumas et j’ai vraiment hâte de lire ses prochains romans. Cela tombe bien puisque nous devrions lire un prequel autour de l’histoire du père de Diane, le duc d’Ükalen, qui œuvra en Amérique pendant la guerre d’Indépendance, et retrouver, rapidement je l’espère, notre Antoine sous le Directoire. Quel bonheur de lui voir croiser la route de Fouché et de Talleyrand !

Vite, s’il vous plaît, vite !

Laurence Malençon - L’Indivisible – Plon - 9782259282734 – 20 €