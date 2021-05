Carole & Tuesday : deux filles et une chanson, la révolution sur Mars

Les humains vivent sur Mars, et le développement de l’intelligence artificielle a augmenté la compétition dans tous les domaines : les artistes les plus populaires sont générés par ordinateur, et la capitale Alba fourmille d’humains « sans noms » à la recherche d’un travail.

La jeune Tuesday est l’une de ceux-là : pour survivre, elle enchaîne les petits boulots, sans trop de succès – ses patrons savent toujours que s’ils la virent, on se pressera pour la remplacer. Carole vient de fuguer de sa luxueuse résidence familiale, et elle arrive à Alba avec un rêve plein de naïveté : devenir musicienne. Au hasard d’une rue, elle entend Tuesday jouer du clavier. Leurs esprits d’artistes se rencontrent. C’est le début d’une amitié improbable, d’une complicité émouvante, et surtout d’une ambition folle. Guidées par la chance autant que par la passion, Carole et Tuesday vont enregistrer leur premier morceau, parvenir tant bien que mal à jouer devant un public, et se lancer dans le monde de la musique…

Carole & Tuesday est une adaptation de la série animée originale du même nom (une production du Studio Bones). Cependant, le rythme prenant, la narration habile et surtout les magnifiques dessins ne donnent pas du tout l’impression d’être une simple retranscription. Ce manga est tout à fait d’assez bonne qualité pour être apprécié seul sans connaître la série. Par ailleurs, il a été annoncé que le manga présenterait une fin alternative à celle de l’anime.

Les personnages sont attachants, en particulier les deux héroïnes, dont le chara design est particulièrement réussi. Carole est du genre mignonne, mais elle a bien plus de cran qu’il n’y paraît. Quant à Tuesday, c’est déjà une femme forte, mais son alchimie avec Carole la rend touchante. Ensemble elles forment un fameux duo à l’alchimie addictive. Les autres personnages sont un peu plus en surface, servant à apporter de l’humour ou à poser des obstacles dans l’avancée des ambitions des héroïnes, mais c’est compréhensible pour une histoire aussi brève.

Le monde futuriste, qui s’ancre ici dans le décor plus que dans l’intrigue, est tout de même plaisant, il donne sa touche d’originalité à la série. Le dessin est impeccable, droit, aéré. Les mangas ont cette magie particulière de transmettre la sensation de la musique parfaitement sans avoir besoin de son… et celui-ci ne fait pas exception ! Au milieu des volutes de fleurs qui les entourent, on comprend toute la beauté des notes de Carole et de Tuesday.

Comme beaucoup d’œuvres à thème musical, Carole & Tuesday se concentre sur le fait de croire en ses rêves et sur la détermination qu’ils apportent pour surmonter les épreuves. C’est une lecture plaisante et claire avec son lot de petits rebondissements. On se retrouve vite avec un sourire sur le visage.

L’espace de 3 tomes, laissez-vous emporter par le monde de la musique martienne avec Carole & Tuesday !

Morito Yamataka, trad. Gaëlle Ruel (+ Studio Bones, Shinichiro Watanabe) - Carole & Tuesday - Nobi Nobi

Vol 1 - 9782373494884 - 7,20 €

Vol 2 - 9782373495393 - 7,20 €

Vol 3 – 9782811664657 – 7,20 € (à paraître le 7 juillet)