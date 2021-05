RIP Raphaël Sorin : hommages à l'éditeur, absent de Paris...

Avec respectivement en 1998 Les particules élémentaires, puis Plateforme en 2001, Raphaël Sorin aura participé à l’essor de Michel Houellebecq. Bien que Maurice Nadeau fut véritablement son premier éditeur. À cette époque, Sorin affirme auprès de Charles-Henri Flammarion que la maison dispose d’un « chef-d’œuvre ». Ce seront les Particules.

Originaire de Chambéry, né le 12 août 1942, l’éditeur s’éteint à l’âge de 78 ans, a annoncé David Serra, propriétaire de la maison Ring, récemment mise en vente. « Ancien journaliste, conteur de talent, homme très intuitif et ami fidèle, Raphaël Sorin a toujours défendu l’audace, les textes et l’inventivité unique des éditions Ring et dénoncé les attaques d’une certaine presse de censeurs, “flics de la pensée”, partisane et très identifiée. Il n’était ni de droite ni d’extrême droite, mais défendait le droit absolu d’informer des Éditions Ring et soulignait systématiquement la force nouvelle de nos textes », écrit la maison sur Twitter.

Parmi les auteurs qu’il accompagnera, on retrouve le chanteur Jean-Louis Costes (chez Fayard, probablement par goût commun de la provocation), mais également Philip K. Dick, un monument de la science-fiction. « Homme à la culture infinie, au cœur généreux et emphatique, solaire et bienveillant, d’un accès simple et naturel, ton amitié, ta tendresse et ton génie sensoriel resteront à jamais dans mon cœur et ma mémoire », poursuit le fondateur de la maison Ring dans un hommage.

« Ton sourire, nos centaines d’heures de discussion depuis 2003, tes conseils permanents, mais aussi ton art de dompter le feu me manqueront terriblement. Tu m’avais averti de tant, de tant de choses. Tes arrivées en chapeau Panama rue de l’arbalète, ta voix grave si chaleureuse, ton humour anglais et la façon dont tu parvenais à tout relativiser, toujours porté par cette ondoyante lueur d’une vie nouvelle, au fond de cet indescriptible regard, d’humanité pure. »

Et de conclure : « Tu n’avais peur de rien ni personne. Ton souvenir, l’admiration et l’amour que nous te portons nous resteront impérissables. Que le ciel te garde Raphaël et apaise la douleur de ton épouse, tes enfants et petits-enfants, repose en paix mon ami, mon confident, mon guide. »

L’éditrice Muriel Beyer (éditions de L’Observatoire), en témoigne : « J’apprends le décès de mon ami Raphaël Sorin. Il m’a fait découvrir tant de beaux textes et que de souvenirs de fous rires ! C’était un vrai découvreur, un homme de culture sans compromis. »

Jour de tristesse. L’éditeur Raphaël Sorin est mort. Il fut des plus belles aventures éditoriales. Après Maurice Nadeau, il publia Michel Houellebecq chez Flammarion. Quand je le croisais, il me disait « Alors cette biographie de Rigaut, vous en êtes où ? » Un éditeur rare. pic.twitter.com/TBMnbQksbP — Jean-Luc Bitton (@JeanLucBitton) May 16, 2021

Côté médias, il ne fut pas en reste : que ce soit dans Le Monde, L’Express, ou encore pour Libération, l’éditeur alimenta régulièrement de sa plume les journaux. Il passa même quelque temps sur France Culture et France Inter.