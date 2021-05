Regina King réalisera une adaptation des comics Bitter Root

Dans les tiroirs de Legendary Pictures depuis plus d’un an, l’adaptation de Bitter Root est enfin lancée. Publiés par Image Comics et créés par David F. Walker, Sanford Greene et Chuck Brown, les comics retracent l’histoire des Sangeryes, une famille de chasseurs de monstres dans les années 20.

Récemment sélectionnée aux Golden Globes pour One Night in Miami, c’est Regina King qui a été choisie pour piloter le projet. La réalisatrice est également productrice du film en compagnie de sa petite sœur Reina King. Elles rejoignent Ryan et Zinzi Coogler ainsi que Sev Ohanian, producteurs pour Proximity Media.

Le scénario sera écrit par Bryan Edward Hill, qui travaille également sur la nouvelle adaptation de la licence Power Rangers.

Le résumé proposé par l’éditeur pour le Tome 1, Affaire Familiale :

Les Sangerye étaient autrefois réputés pour être la plus grande famille de chasseurs de monstres de tous les temps. Leur spécialité ? Purifier les âmes infectées par la haine, qui transforme les êtres humains en démons hideux. Ce temps est révolu. Une terrible tragédie a décimé la famille, et les survivants sont désormais divisés par les blessures du passé et par leurs méthodes : sauver ou tuer ces créatures. Mais face à un nouveau type de monstre qui sévit dans les rues de Harlem, les Sangerye vont devoir s’unir et combattre, ou regarder l’humanité s’effondrer dans un mal plus profond encore…

Lors des deniers Emmy Awards, la série Watchmen de Damon Lindelof a été particulièrement récompensée. Régina King, qui incarnait le rôle principal, avait notamment obtenu le prix de la meilleure actrice.

