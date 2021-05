Game of Thrones : des premières images pour la série House of the Dragon

Depuis l’annonce de la production de la série fin 2020, les fans n’avaient rien eu à se mettre sous la dent. Cette semaine, HBO s’est finalement décidé à lâcher quelques visuels, de quoi se replonger brièvement dans l’univers de la série mythique.

Sur le premier cliché, on aperçoit Emma D’Arcy au côté de Matt Smith (Doctor Who). L’actrice incarne la princesse Rhaenyra Targaryen et l’acteur le prince Daemon Targaryen, la sœur et le frère du roi Viserys Targaryen.

Emma D’Arcy en Princess Rhaenyra Targaryen et Matt Smith en Prince Daemon Targaryen.

Sur une seconde photo c’est Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon alias « The Sea Snake » qui nous est présenté. Le personnage est décrit pas la chaîne comme le « seigneur de la maison Velaryon, une lignée valérienne aussi vieille que la maison Targaryen ». Le « Sea Snake », serait « l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westeros » et aurait construit une maison encore plus riche que les Lannister.

Steve Toussaint en Lord Corlys Velaryon aka « The Sea Snake. »

Enfin sur le dernier visuel c’est Rhys Ifans (Coup de foudre à Notting Hill) que l’on aperçoit au côté Olivia Cooke. L’acteur joue Otto Hightower, La Main du roi, qui sert fidèlement son royaume.

Olivia Cooke en Alicent Hightower et Rhys Ifans en Otto Hightower.



Le résumé de l’éditeur pour Feu et Sang :

« À son zénith, Valyria était la plus grande ville du monde connu, le centre de la civilisation. Au sein de ses remparts brillants, deux fois vingt maisons rivales se disputaient le pouvoir et la gloire, à la cour et au conseil, s’élevant et chutant dans une lutte sans fin, subtile et souvent féroce, pour la domination. Les Targaryen étaient loin d’être les plus puissants seigneurs dragons, et leurs rivaux virent dans leur fuite vers Peyredragon un acte de capitulation, de poltronnerie.

Mais Daenys, la fille pucelle de lord Aenar, qu’on connaîtrait désormais à jamais sous le nom de Daenys la Rêveuse, avait prédit la destruction de Valyria par le feu. Et quand survint le Fléau, douze ans plus tard, les Targaryen furent les seuls seigneurs dragons qui survécurent. » Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang raconte l’unification des sept royaumes.