House of the Dragon, série dérivée de Game of Thrones, diffusée en 2022

House of the Dragon, série dérivée de Game of Thrones, le grand succès de HBO, s'inspirera directement du livre Feu et Sang, de George R.R. Martin, publié en France par Pygmalion dans une traduction de Patrick Marcel. Ce dernier se concentre sur le règne des rois de la famille Targaryen, connue pour ses redoutables dragons...

Le résumé de l'éditeur pour Feu et Sang :

« À son zénith, Valyria était la plus grande ville du monde connu, le centre de la civilisation. Au sein de ses remparts brillants, deux fois vingt maisons rivales se disputaient le pouvoir et la gloire, à la cour et au conseil, s'élevant et chutant dans une lutte sans fin, subtile et souvent féroce, pour la domination. Les Targaryen étaient loin d'être les plus puissants seigneurs dragons, et leurs rivaux virent dans leur fuite vers Peyredragon un acte de capitulation, de poltronnerie.

Mais Daenys, la fille pucelle de lord Aenar, qu'on connaîtrait désormais à jamais sous le nom de Daenys la Rêveuse, avait prédit la destruction de Valyria par le feu. Et quand survint le Fléau, douze ans plus tard, les Targaryen furent les seuls seigneurs dragons qui survécurent. » Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang raconte l'unification des sept royaumes.