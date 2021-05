Les carnets de l'apothicaire : Intrigues et poisons dans la Cité interdite

Chine, Cité interdite, cour intérieure. Mao Mao s’affaire avec du linge, servant au bas de l’échelle l’armée de concubines de l’empereur. Elle est instruite : elle sait lire et a travaillé comme apothicaire, mais elle cherche à cacher son passé. En effet, si elle coincée ici, c’est parce qu’on l’a enlevée, et la majorité de son salaire étant reversée à ses ravisseurs, elle cherche à gagner le moins possible.

Cependant ses instincts de guérisseuse et de scientifique pourraient bien reprendre le dessus, surtout lorsqu’elle se retrouve embarquée dans un rivalité entre concubines de haut rang… Désormais, le bel intendant Jinshi a les yeux posés sur elle. Que deviendra son quotidien dans la cité interdite ?

Dans Les Carnets de l’Apothicaire, on suit Mao Mao, une jeune femme déterminée et courageuse. Sincère et pleine de vitalité, on ne peut que l’apprécier. On a tout de suite envie de la suivre et on espère la voir prendre confiance en elle. Son passé et les conditions de son enlèvement ne sont pas très clairs pour l’instant, peut-être en saura-t-on plus dans les tomes suivants ?

Le manga est l’adaptation d’une série de romans, il y a donc une vraie histoire à couvrir, et cela se fait avec l’aval de l’auteur original (qui a rédigé la postface de ce premier tome). L’atmosphère générale de l’œuvre rappelle ces RPG où le joueur est un empereur, ou encore celle des drama chinois.

Mais pour ceux qui ne sont pas familiers du genre, Les Carnets de l’Apothicaire est une porte d’entrée vers un monde de belles robes traditionnelles et de pavillons ornementés, où des complots se forment à l’angle de chaque pilier. C’est une ambiance profonde et immersive qui s’inscrit dans un passé fantasmé.

Surtout, nous suivons Mao Mao qui est confinée à l’espace de la cour intérieure (très grand et organisé en pavillons), et nous comprenons progressivement cet endroit et les règles qui le régissent tout en le parcourant avec elle au fil des chapitres. Au passage, on apprends des faits variés sur la Cité interdite, mais aussi sur les plantes et leurs propriétés, puisque le passé d’apothicaire de Mao Mao refait surface et promet de devenir un fil conducteur de l’intrigue.

Une éventuelle romance s’esquisse aussi dans ce premier tome, avec l’arrivée du mystérieux Jinshi. Entre sa face cynique et calculatrice et celle, charismatique, dont il joue pour manipuler Mao, on a hâte de comprendre laquelle est la vraie.

Le dessin ne sort pas vraiment de l’ordinaire, mais le character design est sympathique, lui aussi rappelle assez ce qu’on trouve dans les RPG historiques sur la Chine – au lecteur de décider quelle femme est la plus belle…

Des intrigues, un rythme plaisant et amusant, une éventuelle romance… et au travers de tout ça, une héroïne vivace, qui n’est là pour rien de tout ça mais qui a ses propres ambitions. Les Carnets de l’Apothicaire nous propose un petit séjour dans un lieu secret de l’histoire de la Chine.

Itsuki Nanao & Nekokurage, trad. Géraldine Oudin - Les Carnets de l’Apothicaire, tome 1 - Ki-Oon - 9791032707784 - 7,90 €