Livres, actualités : tout sur George R.R. Martin

Revues de psychologie

L'année psychologique Volume 124 N° 1

Articles expérimentaux/Research articles Erjavec, G., Ventalon, G. & ; Tijus, C. Facial impressions of dominance : Exploring the construct's factor structure in young French adults / Impressions faciales de la domination : Exploration de la structure factorielle du construit chez les jeunes adultes français Coudronnière, C., Bacro, F. & ; Guimard, P. Les relations entre la qualité de vie et le contexte familial d'enfants âgés de 5 à 11 ans et présentant un trouble du développement intellectuel / The relationship between quality of life and family context of children aged 5 to 11 years with intellectual development disorder Mascle, C., Jouffrais, C., Kaminski, G., & ; Bara, F. Tactile perception of line and dotted pictograms by sighted and blind people / Perception tactile de pictogrammes en ligne et en points par des personnes voyantes et des non-voyantes Martin, P., Speranza, M. & ; Colombel, F. Profil intellectuel des enfants présentant un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité / Intellectual profile of children with attention deficit disorder with or without hyperactivity. Notes théoriques/Theoretical notes Moutoussamy, I., Taconnat, L., Villatte, J., Toussaint, L. & ; Pothier, K.. Etudier le vieillissement mnésique d'un point de vue incarné : réflexions sur l'apport des simulateurs de vieillissement / Studying memory aging from an embodied point of view : reflections on the contribution of aging suits