Marvel adapte Wild Cards, l'univers créé par G.R.R. Martin et d'autres auteurs

Rappelons le principe derrière Wild Cards : en 1986, un certain George R.R. Martin signe Prologue, le premier livre d'une longue saga à venir. Wild Cards se déroule sur Terre, où, le 15 septembre 1946, un virus d'origine alien se propage dans le ciel de Manhattan pour se répandre à la surface de la planète. 90 % des personnes infectées meurent, 9 % deviennent des « Jokers », horriblement déformés, et 1 % acquièrent des pouvoirs qui dépassent toute imagination : ils sont les « As ».

Pour la suite du récit, Martin fait appel à des auteurs et autrices de science-fiction, qu'il réunit pour de grandes anthologies. Howard Waldrop, Walter Jon Williams, Stephen Leigh, Victor Milan, John Jos. Miller, Gail Gerstner Miller, Edward Bryant, Leanne C. Harper, Arthur Byron Cover, Chris Claremont, Lewis Shiner, Walton (Bud) Simons, Steve Perrin, Royce Wideman, Pat Cadigan ou encore Sage Walker, entre autres, participeront.

Le dernier recueil, le 29e de la série Wild Cards, Joker Moon, est paru en 2021.

Marvel annonce désormais une adaptation de la série en comics, sous le titre Wild Cards: The Drawing of the Cards. En quatre épisodes, signés par Paul Cornell et Mike Hawthorne, les origines de la saga seront racontées.

« En tant qu'auteur professionnel, j'écris de la science-fiction, de la fantasy, de l'horreur... Mais je n'ai jamais perdu mon amour pour les super-héros », a commenté George R.R. Martin sur son blog. « Cela m'avait amené à créer le jeu de rôle SuperWorld, qui avait lui-même débouché sur la création de Wild Cards en 1986-87 », rappelle-t-il.

Ce n'est pas la première fois que Wild Cards se retrouve mis en cases, puisqu'une mini-série avait été publiée au début des années 1990 par Epic Comics, une filiale de Marvel Comics. En 2008, une seconde série, intitulée Wild Cards: The Hard Call, avait vu le jour, cosignée par Daniel Abraham et Eric Battle.

Wild Cards devrait aussi être porté sur les écrans, avec un projet en gestation du côté de la plateforme Hulu... Il semblerait, d'après les dernières informations de Martin lui-même, que le pilote de la série soit désormais destiné à la plateforme Peacock et Universal Content Productions.

Photographie : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, et la couverture dessinée par Steve Morris