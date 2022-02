Rousseau défenseur de Genève : La Lettre à d'Alembert, un manuscrit d'exception

Ce jeudi 24 février à 14 h 30, à la Fondation Martin Bodmer (commune genevoise de Cologny) dévoilera donc l’une de ses dernières acquisitions. Ni plus ni moins que le Manuscrit Rey, suite à la mise en vente par la maison Christie’s de Paris — qui a d’ailleurs, et exceptionnellement, contacté la Fondation pour lui faire part de la vente.

Le document, de la main de Rousseau, fut adressé à son éditeur, Marc-Michel Rey (Genevois d’origine, mais installé à Amsterdam). Examinée durant l’automne 2021, l’authenticité de ce manuscrit fut avérée par la suite, grâce à une généalogie précise et rigoureuse des propriétaires.

« Son importance est grande d’abord par la place qu’occupe l’ouvrage de 1758 entre les deux ensembles majeurs formés d’une part par le premier et le second Discours, d’autre part par l’Émile et le Contrat social », indique la Fondation. Et la Lettre à d’Alembert devient un ouvrage majeur, « par la qualité du traitement des thèmes abordés (question des mœurs et de l’opinion) ».

Les autorités françaises ayant autorisé la sortie de ce document du territoire national, la Bibliothèque nationale n’ayant pas manifesté l’intention de l’acquérir, ce manuscrit risquait de retomber dans l’ombre d’un coffre privé où il était resté deux siècles durant.

Colère et fureur

Le professeur Alain Grosrichard (UniGe) explique qu’après la parution de l’article Genève, dans le tome VII de L’Encyclopédie entreprise par d’Alembert et Diderot, Rousseau fut piqué au vif. En effet, « cet article, confié à d’Alembert, plaidait pour l’établissement d’un théâtre dans sa patrie », indique l’enseignant.

« Sachant que Voltaire, furieux de ne pouvoir faire jouer ses pièces dans la cité de Calvin, n’était pas étranger à la proposition de d’Alembert, il voyait là une tentative de subversion tant politique que morale, qui, appuyée par l’oligarchie genevoise, risquait de conduire la République à sa ruine », poursuit-il.

La lecture de l’article le conforta dans ses appréhensions, et Rousseau se mit alors en devoir de répondre. Et par un froid glacial, « sans autre feu que celui de mon cœur, je composai, dans l’espace de trois semaines, ma Lettre à d’Alembert sur les spectacles », ainsi qu’il l’écrit dans Confessions, X.

Ainsi, par-delà l’éloge de la petite république genevoise, le philosophe « prétendait démasquer sous le prétendu protestantisme un déisme rationnel qui ne disait pas son nom. Tout serait pour le mieux dans la meilleure des Républiques possibles, écrivait d’Alembert, si les autorités politico-religieuses, renonçant à des interdits d’un autre âge, permettaient à leurs concitoyens de disposer à demeure d’un théâtre digne de ce nom », relève le professeur Grosrichard.

Le théâtre dans la République

« Bien que paraissant reprendre les vieux arguments déjà utilisés au siècle précédent par les Bossuet, Nicole et autres pourfendeurs de la scène, Rousseau se livre, dans sa réponse, à une analyse aussi profonde qu’originale. Qu’il s’agisse de la tragédie ou de la comédie (impuissantes à corriger les mœurs, quand elles ne contribuent pas à les corrompre), du lieu de la représentation (on ne s’y rassemble que pour se retrouver seul avec son fantasme), du talent de comédien (dont l’hypocrisie se voit érigée en modèle), tout est matière à réflexion, à la fois esthétique, morale et politique.

Mais est-ce à dire qu’aucun spectacle ne doit être toléré dans une république ? Au contraire, répond Rousseau, qui termine sa lettre en brossant le tableau d’une Genève idéalisée, où c’est dans la fête populaire collective que cette nouvelle Lacédémone, ivre de liberté, d’égalité et de fraternité, s’enchante de son bonheur. »

À mi-terme, la Lettre à d’Alembert est rédigée à un moment où Rousseau retiré à Montmorency est lucide sur les réalités genevoises et espère encore, comme un nouveau Lycurgue, pouvoir compter de façon décisive sur leur évolution. Il s’exprime sur des questions décisives que d’Alembert a soulevées (religion, établissement d’un théâtre). La Fondation Bodmer, institution genevoise d’intérêt public, « se réjouit d’accueillir un manuscrit aussi important pour la connaissance de l’œuvre de Rousseau », note un communiqué.

L’œuvre du Genevois apporte des contributions centrales et décisives pour l’histoire de l’éducation, de la politique, de la morale et de l’avènement du sujet moderne. L’acquisition permet en outre d’accroître la part des « helvetica » (manuscrit d’auteurs suisses), ce qui est aussi un but poursuivi par un musée du livre de Suisse comme l’est la Bodmeriana.

La description du livre est opérée par le doyen de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, Bernard Gagnebin :

Sous une reliure soignée qui témoigne d’une intention patrimoniale et semble dater de la toute fin du 18e, ce vol. in 8° (19 x 13 cm) réunit :

1) 6 feuillets paginés r° et v° de façon irrégulière donnent le texte9io9o0’pik de la seconde version de la préface : 4 f de I à VII (une correction au v° de VII), puis celui de la seconde partie de la première préface : 2 f de VII bis à IX (le v° du f° IX est blanc).

2) Après 2 feuillets blancs, le manuscrit initial de la Lettre (79 feuillets rédigés r° et v°) est numéroté de façon continue de 1 à 158. À trois reprises des paperoles (ajouts rédigés sur des papiers collés au manuscrit) portant des ajouts (de la main de Rousseau et de Rey (?)) sont insérées entre deux feuillets.

3) En fin de volume, 7 feuillets ajoutés : un avis de l’imprimeur, des extraits de lettres de Rousseau indiquant des changements, une liste d’errata de sa main et celle de Rey.

crédits photo : Fondation Martin Bodmer