Dans les coulisses de House of the Dragon

Découvrez la genèse d'une nouvelle génération de Targaryen dans ce livre luxueux qui explore les coulisses de House of the Dragon, la série phare de HBO. Adaptée de Feu et Sang, le livre culte de George R. R. Martin, cette saga télévisuelle raconte la chute de la maison Targaryen, la famille la plus puissante de Westeros. Portée à l'écran par les showrunners Ryan Condal et Miguel Sapochnik, cette préquelle ambitieuse a demandé un travail titanesque afin de transporter les spectateurs deux siècles avant Game of Thrones. Grâce à des interviews exclusives avec les acteurs et l'équipe technique, ce livre raconte cette incroyable aventure, de l'écriture des premiers scripts au tournage épique dans plusieurs pays. Richement illustré de concept arts, de photographies de plateau et d'autres visuels inédits, voici un ouvrage indispensable pour les fans : le guide ultime de la série House of the Dragon.