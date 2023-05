George R.R. Martin et Miyazaki primés pour Elden Ring

À travers différentes catégories, les Nebula Awards ont balayé la science-fiction et la fantasy américaines en désignant au passage quelques lauréats et lauréats, lors d'une cérémonie organisée à Anaheim, en Californie.

Le roman Babel, de R.F. Kuang (Harper Voyager) a remporté le titre dans son domaine, quand Rabbit Test, de Samantha Mills, publiée dans Uncanny, a reçu la palme de la meilleure nouvelle.

Côté cinéma, le film de Dan Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once, a été désigné comme lauréat de la récompense spéciale pour le 7e art, qui porte le nom d'un certain Ray Bradbury...

Un hommage a également été rendu à Octavia E. Butler, autrice afro-américaine, pionnière de la science-fiction à connotation féministe.

Martin en coauteur

À l'instar des Hugo Awards, les Nebula saluent désormais une œuvre vidéoludique. Sans trop de surprise, le titre Elden Ring, développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, a réuni tous les suffrages. Ce jeu de rôle, sorti en début d'année 2022, a récemment dépassé les 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier.

Dirigé par Hidetaka Miyazaki — pas de rapport avec le Miyazaki de Ghibli —, Elden Ring s'était offert, en guise de coscénariste, George R.R. Martin, l'architecte de Game of Thrones. L'auteur américain s'était investi dans la création de l'arrière-plan scénaristique du jeu, destiné à intriguer et passionner les joueurs, parallèlement aux combats.

Sur son blog, fin 2021, Martin avait rapidement évoqué son implication, reconnaissant que « les jeux vidéo n'étaient plus trop [s]on truc aujourd'hui ». Il indiquait par ailleurs que sa contribution avait été « minime » à l'ensemble, même si son nom était mis en avant lors de la promotion.

Photographie : Elden Ring