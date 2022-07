Nouvelles images de House of the Dragon : rendez-vous le 22 août

La dernière bande-annonce de House of the Dragon vient d'être diffusée, et les amateurs n'ont donc plus qu'à attendre la diffusion du premier épisode, le 22 août prochain dès... 3 heures du matin, pour coller au plus près à la diffusion américaine (et juguler le piratage, sans aucun doute).

Certains acteurs sont de retour, notamment Paddy Considine, et d'autres rejoignent l'univers de G.R.R. Martin. Le scénario de la série a été cosigné par l'auteur, avec Ryan J. Condal.