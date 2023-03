Les barbelés du Pénitent

UN CHEMIN DE CROIX IMMORAL QUE VOUS N'OUBLIEREZ JAMAIS Berry, août 1990, Vincent Chausson est condamné à la perpétuité pour double meurtre avec actes de barbarie. Mais, après ving-huit ans de réclusion à la maison centrale de Saint-Maur, sa peine est aménagée : il sera placé dans un centre de réinsertion et ne restera plus en détention que pour deux années. Aujourd'hui, à l'aube de sa libération, Chausson aimerait s'en sortir. Devenir écrivain. En prison, il a beaucoup appris. Tout serait si simple si personne autour de lui ne finissait démembré... Né en 1979 en Normandie, Romain R. Martin s'est spécialisé dans l'improbable et le grinçant. Amateur d'humour noir, il signe un troisième roman singulier faisant vivre des personnages aussi dangereux qu'excentriques. Il est également l'auteur de Vermines et de La Dissidence des cancrelats.