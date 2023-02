Deuxième édition de L’Ouest Hurlant : imaginaire et inclusivité

Pour ce deuxième round, plus de 2000 festivaliers sont attendus. L'évènement est gratuit mais aussi ouvert à toutes et tous. Les valeurs : inclusivité, lutte contre les discriminations, paiement juste des intervenants, organisation horizontale. Une participation volontaire sera possible pour celles et ceux qui souhaitent soutenir le festival et son engagement à rester non lucratif.

Un festival grand public

Au programme : des tables rondes, spectacles, animations ludiques, ainsi qu’une librairie proposant des séances de dédicaces, des stands d’éditeurs et d’artisans.

Côté nouveautés, il y aura des concerts, projections, ainsi qu’une scène Twitch. Enfin, en amont du festival, une journée professionnelle se tiendra le vendredi 28, comprenant 4 masterclass dirigées par 4 professionnels de l’édition.

L’Ouest Hurlant est porté par l’association 18h05, créée en 2022 pour l’occasion. On y retrouve une partie de l’équipe de la 1ère édition du festival, ainsi que des bénévoles de l’année précédente, qui ont rejoint l’équipe d’organisation.

La direction littéraire

Cette année, l’accent sera porté sur la jeunesse. Ainsi, plus d’auteurs spécialisés dans la littérature à l'attention de cette tranche d'âge seront invités à dédicacer et à participer aux conférences et tables-rondes. Le public young adult sera également mis en valeur, avec l’invitation de plusieurs écrivains incontournables du genre. De nouveaux formats de conférences et tables-rondes renforceront l’interaction entre les artistes et le public.

La direction littéraire de cette édition 2023 est tenue par Betty Piccioli, autrice de Chromatopia et Robustia, engagée dans la juste rémunération des auteurs.

C'est Ketty Steward, la romancière, nouvelliste et poétesse qui sera la marraine de cette deuxième édition. Véritable touche-à-tout, elle arpente les salons des littératures de l’imaginaire depuis (presque) deux décennies maintenant.

Quant au parrain, David Bry se chargera de cette responsabilité. Depuis 2009, cet auteur prolifique a publié une quinzaine de romans, pour les adultes comme pour la jeunesse, et plusieurs nouvelles.

Crédits photo : L'Ouest Hurlant

Le programme

Au-delà des nombreuses tables rondes, ateliers, dédicaces, courts-métrages ... des créateurs de jeux seront présents sur les deux journées pour faire découvrir leurs créations. Celles-ci seront mises à disposition. Des associations ludiques et des communautés de fans d’imaginaire proposeront également diverses animations autour d’univers de SFFF : deux jeux de piste auront lieu dans le parc Saint-Cyr autour des univers d’Audrey Alwett pour les enfants et de G.R.R. Martin.

Journée professionnelle

Face à la demande croissante de formation, d’entraide et de partage, le festival L’Ouest Hurlant a décidé d’organiser une journée de professionnalisation. Organisée par Betty Piccioli, elle est à destination de ce public si particulier : les auteurs de demain.

Elle aura lieu le vendredi 28 avril 2023 à Rennes et réunira 4 professionnels du milieu de l’édition :

- Lionel Davoust (Auteur et formateur)

- Elisa Houot (Agente littéraire)

- Betty Piccioli (Autrice)

- Stéphanie Le Cam (Juriste, maîtresse de conférence et directrice de la Ligue des Auteurs Professionnels)

Ils délivreront 4 masterclass ciblées à 12 aspirants écrivains du milieu de l’imaginaire.

Les prix

Pour cette édition 2023, quatre prix L’Ouest Hurlant seront décernés :

- Prix poche

- Prix jeunesse

- Prix BD

- Prix revue et essais

Retrouver le dossier de presse en lecture et/ou téléchargement :

Crédits photo : L'Ouest Hurlant

