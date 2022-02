Le Grand Prix suisse de littérature 2022 attribué à Reto Hänny

Après bien des années, Reto Hänny est revenu sur la scène littéraire. Son dernier livre Blooms Schatten (éditions d'en bas) est construit à partir du livre culte de Joyce, Ulysse. Ce roman accompagne Hänny depuis son adolescence. Avec virtuosité, l’auteur le transforme en une texture rythmique, tout en y intégrant d’autres sources issues de son expérience littéraire.

Hänny interprète le « courant de conscience » à sa manière : il met Leopold Bloom au centre; le concert des voix que Joyce fait résonner se concentre dans la tête du personnage. Il en résulte un Ulysse en accéléré, et en même temps une prose tout à fait originale.

L’an passé, la récompense avait salué Frédéric Pajak, aux côtés de sept autres auteurs distingués — pour une dotation attribuée à chacun de 25.000 francs.

Le Prix spécial de traduction 2022

Maurizia Balmelli est née en 1970 et a grandi sur la rive suisse du lac Majeur. Si de nombreuses œuvres de Martin Amis, Tahar Ben Jelloun, Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq, Jean Echenoz, Mary Gaitskill, Aleksandar Hemon, Ágota Kristóf, J.M.G. Le Clézio, Ian McEwan, Cormac McCarthy, Noëlle Revaz, Yasmina Reza, Sally Rooney, Miriam Toews et Fred Vargas sont aujourd'hui lues et connues dans l'espace italophone, c'est grâce au travail de Maurizia Balmelli, l’une des plus importantes traductrices en italien du français et de l'anglais.

Celle-ci a su construire des ponts solides entre les littératures, en consacrant un engagement constant et précieux à l'enseignement et à la formation. Ce qui caractérise son travail, c'est sa capacité à travailler sur la langue cible, afin de trouver le rythme et la mesure qui correspondent le mieux aux caractéristiques des auteurs qu’elle traduit.

Prix suisses de littérature 2022

Le Jury fédéral de la littérature a désigné les lauréates et lauréats des Prix suisses de littérature pour les ouvrages suivants, parus en 2021 :

Yari Bernasconi, La casa vuota, Marcos y Marcos (né en 1982 à Lugano, vit près de Berne)

Rebecca Gisler, D’oncle, Verdier (née en 1991 à Zurich, vit près de Zurich)

Dana Grigorcea, Die nicht sterben, Penguin Verlag (née en 1979 à Bucarest, vit à Zurich)

Ariane Koch, Die Aufdrängung, edition suhrkamp (née en 1988 à Bâle, où elle vit)

Christian Kracht, Eurotrash, Kiepenheuer Witsch (né en 1966 à Saanen, dans le canton de Berne, vit à Zurich)

Fabienne Radi, Émail diamant, art & fiction (née à Fribourg en 1960, vit à Genève)

Isabelle Sbrissa, tout tient tout, héros-limite (née en 1971 à Genève, vit à Undervelier dans le Canton du Jura)

Les Grands Prix suisses de littérature récompensent une personne qui s’engage de manière exceptionnelle dans le domaine de la littérature suisse, que ce soit dans la médiation, l’édition, la production, la critique, la politique culturelle ou l’enseignement et la recherche. Les lauréats reçoivent une somme de 40.000 francs chacun.

Les distinctions sont décernées par le Jury fédéral de littérature. Elles ne font pas l’objet d’une mise au concours.