Préparez le retour de Game of Thrones en apprenant le Haut Valyrien

Entendu pour la première fois dans la série Game of Thrones de HBO, le Haut Valyrien ne tardait pas à se faire une place aux côtés du Klingon de Star Trek ou du Quenya du Seigneur des anneaux sur l’application d’apprentissage de langue Duolingo. Ainsi les fans de la série pouvaient se plonger dans l’apprentissage de cette langue fantastique dès 2017. Une première mise à jour avait eu lieu en 2019.

Avec le prequel House of the Dragon, qui arrive sur HBO dans un peu plus d’un mois, Duolingo a mis une nouvelle fois à jour son cours de Haut Valyrien pour ajouter de nouvelles phrases ainsi que de nouveaux termes de vocabulaire. Fort à parier que ces derniers seront très présents dans la nouvelle adaptation.

Contrairement à la temporalité de la série Game of Thrones, où Daenerys Targaryen était l’une des dernières personnes vivantes à parler le Haut Valyrien couramment, la langue est monnaie courante 200 ans avant la chute de la maison Targaryen : période à laquelle se déroule House of the Dragon.

L’annonce a été faite par le biais d’un communiqué de presse rapporté par le site Comic Book. La plateforme y explique : « Duolingo, la principale plateforme d’apprentissage des langues au monde, a annoncé aujourd’hui son partenariat officiel avec HBO Max pour HBO Original House of the Dragon. Le prequel de Game of Thrones sera diffusé le 21 août sur HBO Max et pour aider les fans à se préparer, Duolingo lance un cours de Haut Valyrien mis à jour comprenant plus de 150 nouveaux mots et 700 nouvelles phrases. »

Une langue construite

Et de poursuivre : « Duolingo a travaillé directement avec David Peterson, le linguiste qui a développé le langage complet du Haut Valyrien basé sur la série de livre Le Trône de fer de George R.R. Martin ».

Peterson a ajouté « Je suis ravi que les nouveaux et anciens fans de la série Game of Thrones découvrent la langue du Haut Valyrien. Ce fut un plaisir de revisiter le monde de Westeros pour House of the Dragon et de travailler avec l’équipe de Duolingo pour insuffler une nouvelle vie à ce cours. »

Le linguiste à l’origine de ce dialecte en a construit toute la grammaire autour des 56 mots de Valyrien et des deux phrases clés utilisées dans les livres de Martin : « Valar Morghulis » (« Tous les hommes doivent mourir ») et « Valar Dohaeris » (« Tous les hommes doivent servir »). Lors de la première convention Con of Thrones, Peterson a déclaré que les fans de la série l’interpellaient régulièrement sur Twitter pour corriger les traductions du Haut Valyrien ou du Dothraki utilisées dans les épisodes.

Les fans sont d’autant plus incités à perfectionner leur Haut Valyrien que plusieurs animations d’envergures ont été annoncées pour la campagne marketing. Panneaux publicitaires cryptés, espace dédié à Times Square, intervention de Duo au Comic con 2022 se déroulant à San Diego, mais aussi et surtout le lancement prochain de l’application House of Dragon : DracARys de HBO Max.

Grâce à cette dernière, les apprenants font éclore un œuf de dragon virtuel personnalisé et « élèvent » leur petit protégé à la maison, le tout en réalité augmentée. Seulement voilà, ces dragonnets ne répondent qu’aux commandes dictées en Haut Valyrien, « alors entraînez-vous et vous serez la prochaine Mère des Dragons » !

Crédits Photo : Duolingo