Arthur Conan Doyle encore adapté par le créateur de Sherlock

Mark Gatiss se penche sur Lot No. 249 de Conan Doyle, publié pour la première fois en français sous le nom Une momie qui ressuscite (trad. Albert Savine, domaine public), récemment réédité par Actes Sud dans le recueil Sous la lampe rouge, avec une traduction de Christine Le Bœuf.

Le scénariste et acteur revient à l'œuvre de l'écrivain britannique après avoir adapté plusieurs romans de Sherlock Holmes pour la BBC, entre 2010 et 2017, en collaboration avec l'ancien showrunner de Doctor Who, Steven Moffat.

Cette émission spéciale sera diffusée dans le cadre du programme d'hiver de la BBC, pour laquelle Gatiss a déjà écrit The Tractate Middoth en 2013, Martin’s Close (2019), The Mezzotint (2021) et Count Magnus (2022), basés sur des œuvres de M.R James, ainsi que The Dead Room (2018).

Lot No. 249 suit un groupe d'étudiants d'Oxford. L'un d'entre eux, Edward Bellingham, se plonge étrangement dans les secrets de l'Égypte ancienne. Il accumule des objets mystérieux, dont une momie dans son sarcophage étiqueté « Lot No. 249 ». Tout ceci ne manque pas d'attiser la curiosité de son camarade Abercombie Smith, qui se demande ce que cache réellement Bellingham.

« C'est un véritable plaisir pour moi de plonger à nouveau dans l'œuvre brillante de Sir Arthur Conan Doyle », a déclaré Gatiss. « Lot No. 249 est un de mes textes favoris, il est précurseur d'un certain type d'histoire d'horreur de la fin de l'Empire : une histoire palpitante remplie d'épouvantes et de mystères, cachés dans un placard victorien. »

Kit Harington interprétera Abercrombie Smith et Freddie Fox jouera Edward Bellingham. Parmi les autres acteurs, on compte Colin Ryan (Boundless), John Heffernan (Dracula), James Swanton (Stopmotion), Jonathan Rigby (Father Brown) et Andrew Horton (Slotherhouse). Le tournage se déroule dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni.

Nous n'avons pas encore d'informations sur une possible distribution en France de cette adaptation.

Crédits image : Sidney Paget — Domaine public