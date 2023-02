Andrzej Sapkowski confirme de nouveaux titres The Witcher

Depuis la Foire internationale du livre de Taipei, qui se déroule à Taïwan jusqu'au 5 février prochain, l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski a répondu aux quelques questions de l'agence Polska Agencja Prasowa (PAP), présente à l'occasion de l'invitation d'honneur de la Pologne au sein de cet événement littéraire asiatique de grande ampleur.

Sapkowski a publié son premier recueil de nouvelles mettant en scène Geralt de Riv, le fameux Witcher/Sorceleur, en 1990, sous le titre Wiedźmin (les textes furent proposés en français par Bragelonne dans une traduction de Laurence Dyèvre en 2003).

Plusieurs autres recueils suivent, mais aussi des romans qui explorent un peu plus le monde du Sorceleur et notamment Ciri, personnage-clé de la saga. Au total, Sapkowski publie 6 romans et 4 recueils de nouvelles. Le dernier d'entre eux, cependant, ne portait pas entièrement sur l'univers The Witcher, prouvant que l'auteur entendait bien s'en démarquer.

La Saison des orages (Sezon burz), publié en 2015 par les éditions Bragelonne dans une traduction de Caroline Raszka-Dewez chez Milady, constitue la dernière escapade de l'écrivain auprès du Sorceleur. Que les amateurs et amatrices se réjouissant, d'autres livres « sont en préparation », a simplement lâché Sapkowski à l'agence PAP.

L'avenir dira si l'auteur polonais s'inscrira dans les traces de George R.R. Martin, auteur de la saga Le Trône de fer (Pygmalion, traductions de Jean Sola et Patrick Marcel) dont les fans attendent désespérément la suite...

Toujours de « nouveaux lecteurs »

L'écrivain s'est prêté avec un plaisir visible aux impératifs de la promotion culturelle, et a incarné sans trop de problèmes la Pologne lors de l'événement international, à Taipei, apparaissant même l'épée à la main dans une vidéo réalisée à cette occasion.

Sapkowski, épée à la main (Taipei International Book Exhibition)

Malgré son statut de superstar internationale, Andrzej Sapkowski semble garder la tête froide, estimant que la fantasy lui survivra. « Il y aura toujours de nouveaux lecteurs. Aux rencontres d'auteurs, je suis tout le temps le plus âgé. Il y a même souvent des auteurs nés bien après mes débuts en tant qu'auteur. Et ils sont de plus en plus nombreux », constate-t-il.

Loin des discours déclinistes, le créateur du Sorceleur dessine un avenir radieux pour la fantasy, un genre « en croissance constante » malgré les pics de popularité qu'ont pu être Game of Thrones ou Harry Potter... Ou encore The Witcher, même si l'auteur ne cite pas sa propre saga.

Grand lecteur du genre lui-même, Sapkowski a confié apprécier aussi les romans policiers, notamment ceux de Harlan Coben, David Baldacci ou Lee Child. Comme bien d'autres, il est confronté à une pile de livres à lire conséquente, « qui ne fait que grandir. Et je ne sais pas si j'en viendrais à bout de mon vivant. »

En France, les ouvrages de la série Le Sorceleur ont connu de nombreuses versions : le seul tome 1, toutes éditions confondues chez Bragelonne, à près de 400.000 exemplaires (chiffres Edistat).

Photographie : Andrzej Sapkowski à la Foire du Livre de Londres, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)