Les 25 livres favoris des Français dévoilés

À travers cette émission, Francetv souhaite maintenir une forte offre culturelle à travers ses programmes. Le livre favori des Français soutient haut et fort la tradition selon laquelle il y a toujours eu un rendez-vous spécifiquement lié au livre dans ses programmes. Mais cette émission est avant tout une grande consultation ouverte, sans liste de départ imposée aux votants.

Le livre favori des Français est une grande émission populaire autour du livre qui a à cœur de montrer à l’image la transmission, entre les genres et les générations de par le choix de ses deux présentateurs : Camille Diao et Michel Field. ce dernier explique le choix de Strasbourg comme lieu de tournage : « Strasbourg sera la capitale mondiale du livre en 2024, mais symboliquement, il était également important de faire une émission autour du livre ailleurs qu’à Paris. »

Pour Camille Diao, « il était primordial de sortir du registre germanopratin pour parler de livre et de littérature. Pour ce faire nous avons lié le livre à plein d’autres formes de culture pour démontrer une nouvelle fois que tous les genres de lecture se valent. » Cela permet également d’inscrire le livre et la lecture dans un contexte culturel plus global afin de s’adresser à toutes et tous.

Adapté du format anglais The Big Read diffusé sur BBC Two, Le livre favori des Français aura durant des mois permis aux Français de plébisciter les livres qui ont marqué leur vie. Et Solène Saint-Gilles, responsable des programmes culturels pour France TV, de rappeler le processus de sélection : « L’important pour nous, c’était de laisser les Français d'inscrire eux-mêmes leur livre favori. On en a dégagé une liste de 50 titres que l’on a soumis à une nouvelle vague de votes. Durant le prime du 15 décembre, nous dévoileront les 25 premiers. »

Un divertissement décomplexé

À travers ce vote, c’est un choix sociétal très représentatif de ce que pensent les Français qui sera dévoilé. Mais ce sera également l’occasion d’un grand divertissement décomplexé autour du livre et de la lecture pour rappeler que cette dernière n’est pas une discipline élitiste.

Pour ce faire, Francetv a fait appel à des invités pas forcément attendus pour ce genre d’évènement tel que Camille Lellouche, Pascale Arbillot, Ibrahim Maalouf, Gims, Jonathan Lambert, Pascal Elbé, Jhon Rachid, Salomé Lelouch, Gilbert Montagné, Vincent Delerm, Maurice Barthélemy, Gérard et Manu Lanvin, Juliette Binoche, Alexis Michalik, André Manoukian, Cyprien, Kheiron, Joey Starr, Roman Doduik, les sœurs Berthollet, Mont Corvo, et bien d'autres.

Beaucoup d’artistes et d'écrivains ont répondu présents tant pour réaliser les pastilles promotionnelles autour des 50 ouvrages de la première sélection que pour se rendre sur le prime parler de leurs habitudes de lecture. Il s’agit avant tout de mettre en avant tous les acteurs du livre et pas que les auteurs, mais bien, pour la première fois, les lecteurs. Et Michel Field d’ajouter : « Autant nous avons réalisé une émission qui veut s’émanciper des codes du milieu autant c’est toute la chaîne du livre qui nous a soutenus. »

Mais il est temps de découvrir quel sont les 25 livres favoris des Français (par ordre alphabétique) :

1984 – George Orwell

Au bonheur des dames – Emile Zola

Berserk – Kentarö Miura

Changer l’eau des fleurs – Valérie Perrin

Cyrano de Bergerac – Edmond Rostand

Dragon Ball – Akira Toriyama

Harry Potter – J.K. Rowling

Hunger Games – Suzanne Collins

Il est grand temps de rallumer les étoiles – Virginie Grimaldi

Kilomètre zéro – Maud Ankaoua

L’Attaque des Titans – Hajime Isayama

L’Écume des jours – Boris Vian

L’Étranger – Albert Camus

La Vérité sur l’affaire Harry Québert – Joël Dicker

Le Comte de Monte Cristo – Alexandre Dumas

Le Parfum – Patrick Süskind

Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry

Le Seigneur des anneaux – J.R.R. Tolkien

Les gens heureux lisent et boivent du café – Agnès Martin-Lugand

Les Hauts de Hurlevent – Emily Brontë

Les Misérables – Victor Hugo

Les Piliers de la Terre – Ken Folett

One Piece – Eiichiro Oda

Orgueil et préjugés – Jane Austen

Tout le bleu du ciel – Mélissa Da Costa