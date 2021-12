Le récit original de George R.R. Martin révèle pourquoi la fin de Game Of Thrones fut un échec

Une lettre apparut dès 2015 sur internet, et signée George R.R. Martin lui-même, présente le plan de 1993 de l'auteur pour le premier projet, dont a découlé la saga, A Song of Ice and Fire. Cette lettre présente ce que l'auteur a d'abord conçu comme une future trilogie. Une première histoire qui révèle plusieurs points de l'intrigue finalement rejetés de la production finale.

Une fin bien trop resserrée

Par exemple, Arya y est décrite intégrée dans un triangle amoureux avec Jon Snow et Tyrion. Et aspect intéressant de cette lettre, un des paragraphes, contenant des détails sur le deuxième livre de Martin, est « bloqué ».

Un paragraphe à présent débloqué, ou en tout cas en partie, puisque des fans affirment pouvoir à présent expliquer l'échec de la fin de la série Game of Thrones par HBO, grâce au contenu de ce paragraphe. En effet, si le paragraphe déchiffré est correct, cela révèle que HBO a gâché la fin de Game of Thrones, à cause de ces choix d'intrigue.

Selon le plan initial de Martin, Bran aurait dû être sur le trône de fer bien avant la fin de la série. Alors que les fans avaient violemment critiqué la décision des scénaristes de placer Bran sur le trône de fer, il semblerait que ce soit plutôt le moment où Bran devait monter sur le trône qui a posé problème.

Si Bran était monté sur le siège du pouvoir de Westeros avant le dernier épisode et l'attaque de White Walker, le choix aurait pu avoir plus de sens pour les fans incrédules. En outre, le plan original de Martin montre également que Bran, Jon Snow, Daenerys et les autres auraient pu avoir une confrontation d'une nature bien différente, et autrement plus profonde et riche de sens.

Déjà conscient que l'histoire avait besoin de temps pour se développer, ce premier plan de Martin avait été rectifié, en transformant sa trilogie en une série de sept livres. De même, Martin s'est rendu compte que la série de HBO avait besoin de plus de temps pour développer l'intrigue.

Il aurait alors supplié la société de production d'ajouter plus de saisons à sa série Game of Thrones. Une autre affaire tout aussi déceptive pour les fans que la conclusion de la série de HBO...

Via : Screenrant

Crédits : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)