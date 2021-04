Le vallon des lucioles : le bleu est-il la bonne couleur ? 

À la fin des années 40, les États Unis traversent péniblement la Grande Dépression. Clay Havens, photographe, accompagné de son acolyte Ulys Massey, journaliste, est envoyé au Sud du pays. En images pour l’un, en mots pour l’autre, ils sont chargés de documenter la misère des habitants de la région afin de promouvoir le New Deal, grand projet du président Roosevelt. Seulement, une fois arrivés à Chance, village isolé des Appalaches, c’est une toute autre histoire qu’ils vont s’employer à raconter.

Ostracisée par les locaux, la famille Buford vit à l’écart, dans l’écrin du vallon des lucioles. En cause, la couleur de leurs deux aînés, Levi et Jubilee, les derniers « bleus ». Pour autant, cet exil ne saurait les protéger de la haine des habitants de Chance, ayant déjà eu raison de plusieurs générations d’entre eux. Et c’est ce que s’apprêtent à découvrir les deux jeunes journalistes, en partageant leur quotidien. Mais si Havens y réapprend l’amour aux côtés de Jubilee, Massey, lui, s’indigne ; les crimes contre les Buford ne peuvent rester impunis : « Ce n’est pas parce qu’on révèle les choses qu’on démolit la vie des gens ; c’est parce qu’on les dissimule ». Se pose alors la question d’exposer ou non leur histoire.

Si la romance entre Havens et Jubilee se déroule sans grande surprise, le récit a bien d’autres subtilités à livrer. Véritable ode à la nature, mettant en scène la richesse de la faune et de la flore du Kentucky, l’écriture très cinématographique d’Isla Morley donne vie au paysage qui semble s’inscrire comme personnage à part entière, dans la tradition du roman américain. L’aspect très graphique de la plume permet également un contraste frappant entre le calme du vallon et la violence que ses habitants subissent à la hauteur de l’ignorance et de l’intolérance de ceux « de la bonne couleur ». L’auteur y parle également d’éthique, de justice et bienveillance, nous poussant à questionner nos propres comportements.

Histoire d’une époque, histoire d’une enquête, histoire d’amour passionnel, histoire de famille, de sacrifice et d’éthique, Le vallon des lucioles est un roman multiple, profondément ancré dans la culture d’un pays en mutation. Isla Morley nous y fait voyager, mais surtout réfléchir sur ses combats contre la différence et les préjugés qui sont menés depuis si longtemps et restent pourtant d’actualité. Doit-on accepter de se soumettre aux préjugés, les laisser devenir une norme ?

Isla Morley, trad. Emmanuelle Aronson - Le vallon des lucioles - Seuil - 978202145539 - 21,50€