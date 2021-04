La série BD Bergères guerrières adaptée en série animée

Publiée depuis 2017 aux éditions Glénat dans la collection Tchô !, saluée par le Prix BD Alpe d'Huez 2018, la série Bergères guerrières s'animera bientôt, sous la forme d'une série d'épisodes de 26 minutes destinée à une audience 8-10 ans.

Les deux auteurs et la scénariste Eurydice da Silva (Une jeunesse idéale) développeront l'univers de la bande dessinée, pour constituer la trame de cette série.

Le résumé de l'éditeur pour Bergères guerrières :

Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. Dix ans qu’ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse, car elle peut enfin commencer l’entrainement pour tenter d'entrer dans l’ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les troupeaux, mais aussi le village ! Pour faire face aux nombreuses épreuves qui l'attendent, Molly pourra compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son bouc de combat, mais également sur l’amitié de Liam, le petit paysan qui rêve aussi de devenir Bergère guerrière — même si ce n’est réservé qu’aux filles...

« Avec Jean-François Le Corre et Mathieu Courtois, les producteurs de Vivement Lundi !, nous partagions depuis plusieurs mois le désir de co-développer un projet entre Nantes et Rennes. Quand nous leur avons parlé des Bergères Guerrières, la collaboration est devenue évidente, Jean-François ayant également repéré la BD à sa sortie en 2017 », expliquent Johan Chiron et Sophie Girard, les cofondateurs de L’Incroyable Studio.

« Avec ses héroïnes fortes, l’inversion des rôles dans cette société où les garçons envient le statut des filles, le thème de l’absence et du deuil impossible, le tout porté par un magnifique univers graphique, cette série d’albums nous offre un univers d’une grande richesse et qui se prête admirablement à une adaptation en animation. »

Les auteurs, de leur côté, ne cachent pas leur joie : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir les Bergères Guerrières adaptées en série d’animation avec L’Incroyable Studio et Vivement Lundi, et de participer à cette nouvelle aventure aux côtés de Molly et Liam, les héros que nous portons depuis plus de 5 ans. »