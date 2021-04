Après The Father, Florian Zeller adaptera sa pièce The Son avec Laura Dern et Hugh Jackman

Acclamé dans tous les festivals où il est passé, The Father a notamment obtenu en mars dernier, 6 nominations aux Oscars, dont celle du Meilleur Film et celle de la meilleure adaptation. Le film suivait les affres d’un vieil homme (Anthony Hopkins) en prise avec la démence, sur lequel vient veiller sa fille (Olivia Colman).

Suite à ce premier succès cinématographique, Florian Zeller prépare déjà une adaptation de sa pièce Le Fils. Créée en 2018, elle avait notamment reçu les louanges du Times qui évoquait « l’une des pièces les plus brillantes de la décennie ».

CINEMA : Benedict Cumberbatch au cœur d'une nouvelle adaptation

On y suit un couple, Peter et Emma, dont la vie va être bouleversée par l’arrivée de l’ex-femme de Peter, Kate, accompagnée de leur fils adolescent Nicholas. Le jeune homme s’avère déscolarisé et en colère, mettant à rude épreuve la volonté de Peter d’être un bon père.

Au casting de ce drame familial, on compte ainsi Hugh Jackman (Peter) et Laura Dern (Kate). Le film sera réalisé par Florian Zeller qui a écrit le scénario en compagnie de Christopher Hampto. Le long métrage sera produit par See-Saw Films.

« Le film devrait vous donner envie d’appeler votre famille et vos amis pour leur dire qu’ils sont aimés et qu’ils ne sont pas seuls », a déclaré le dramaturge. Dans cet étrange jeu de 7 familles cinématographiques, il ne restera plus aux spectateurs qu’à demander la mère, première pièce de la trilogie familiale de Zeller

Via Le Film Français



Crédit photo : Hugh Jackman et Laura Dern CC BY-SA 3.0