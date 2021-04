Hugh Laurie derrière la caméra pour adapter un roman d'Agatha Christie

Véritable homme à tout faire, l'acteur, écrivain et musicien Hugh Laurie développera sa carrière de réalisateur en tournant une adaptation de Pourquoi pas Evans ? financée par BBC Studios et la chaine de télévision britannique ITV. La société de production Mammoth Screen, déjà derrière And Then There Were None et ABC contre Hercule Poirot, pour la BBC et avec John Malkovich dans le rôle du détective, est également de la partie.

Le résumé de l'éditeur pour Pourquoi pas Evans ? :

En cherchant une balle de golf, le fils du pasteur découvre, au pied des rochers, un individu tombé de la falaise. Avant de passer de vie à trépas, l'homme ne dit qu'une petite phrase : « Pourquoi pas Evans ? » Le tribunal d'enquête, réuni le lendemain, conclut à l'accident. Un accident, c'est vite dit. Qui, dans ce cas, aurait eu intérêt à fourrer, un peu plus tard, huit grains de morphine dans la bière du témoin ? L'amie du garçon, la jeune comtesse Frankie, a son idée là-dessus. Et comme les enfants de l'aristocratie anglaise ont du temps à revendre, elle emploiera le sien à jouer, avec son petit camarade, les détectives amateurs...

Laurie, qui déclare « son amour incandescent pour les personnages de ce roman », travaille actuellement à l'adaptation du récit pour l'écran, et n'a pas encore confirmé sa présence au casting de la mini-série. Rappelons que ce projet est évoqué depuis 2019, ce qui lui a déjà laissé un peu de temps pour se pencher sur l'œuvre.

A priori, l'adaptation devrait être diffusée dès 2022, mais le tournage n'a pas encore commencé.

Publié en 1934, le roman de Christie avait été traduit pour la première fois en français par Louis Postif, pour la Librairie des Champs-Élysées. Il a été adapté à plusieurs reprises en téléfilms, et notamment en 2013, dans le cadre de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2.

via Deadline

Photographie : Walt Disney Television, CC BY-ND 2.0