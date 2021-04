Jean-Paul Lilienfeld adapte Juliette dans son bain pour Arte  

Le scénariste James Ivory, qui avait signé Call Me By Your Name pour Luca Guadagnino d'après le livre d'André Aciman en 2017, travaille sur une adaptation des romans En finir avec Eddy Bellegueule et Qui a tué mon père d'Édouard Louis, respectivement paru au Seuil en 2014 et 2018. Le résultat devrait être diffusé sur Netflix.