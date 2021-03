Apu dans les Simpson : quoi ma ganache, qu'est-ce qu'elle a ma Ganesh ?

« Fier ». Matt Groening n’a pas encore mesuré la portée de ses propos, quand il a déclaré à USA Today qu’il avait une grande sympathie pour le propriétaire du Kwik-E-Mart de Springfield. Avril 2018, un documentaire (daté de 2017) fait éclater la polémique : dans The Problem With Apu se révèle le racisme latent qu’exprime ce personnage. Comme l’expliquait l’acteur Utkarsh Ambudkar, dans le documentaire, « nous étions sous-représentés. Nous n’avions aucune autre image emblématique dans ce pays. Cela crée un problème lorsque l’émission la plus populaire à la télévision montre aux Américains ce qu’est un Indien. »

Et quelques semaines plus tard, en juin de la même année, était déclaré que les acteurs blancs ne doubleraient plus les personnages noirs dans Les Simpson. Pour certains, le passage des Simpson dans le giron de Disney n’était pas étranger à cette décision : rien de très engagé ni politique, juste une bonne occasion pour faire briller l’entreprise.

Mais Matt Groening ne désespère pas : « Nous avons des projets pour Apu, mais nous devons voir s’il nous est possible de faire fonctionner les histoires », indique-t-il. « Nous travaillons sur quelque chose d’ambitieux. C’est tout ce que je peux vous dire. » Or, tant qu’un nouvel acteur approprié pour le doublage ne sera pas déniché, pas de Kwik-E-Mart dans la série.

Ce qui pèse, dans ce marasme de bons sentiments, c’est qu’Apu avait certainement le plus de bon sens — de sens commun, au moins — de l’ensemble des protagonistes idiots qui se débattent, pour notre plus grand plaisir, dans la ville de Springfield. Présentant des nuances là où Homer Simpson est un abruti — touchant, certes — fini, la disparition d’Apu laisse songeur.

Et c’est bien ce qu’en pense Groening : d’autant que tous les acteurs qui doublent les héros de la série incarnent plusieurs personnages. Alors réduire le doublage à des questions de couleur de peau… eh bien, oui, cela ramène un peu à la polémique autour de la traduction des textes d’Amanda Gorman. Ou « faut-il être noir pour traduire une poétesse noire » ?

« Je pense que les histoires d’Apu sont fantastiques, et c’est l’un des personnages les plus nuancés dans une série idiote de dessins animés en deux dimensions. Alors, oui, je suis fier d’Apu », indiquait Groening. Et après une pause : « Je ne cherche pas à déclencher une autre salve de critiques, mais peu importe ce que je dis. Je la recevrai de toute manière ».

Les Simpson ont atteint les 700 épisodes, depuis leur création, sans qu’aucun des personnages ne prenne une ride. Et depuis, Yosemite Sam n’a plus le droit de se servir d’armes à feu, Speeedy Gonzales est devenu un symbole raciste contre les Mexicains et Pépé le putois valorise la culture du viol.

En 2018, Groening avait évoqué la culture de « gens qui s’offusquent », déclenchant une véritable tempête. Trois ans plus tard, il précise : « Je dois le formuler soigneusement. Je pense que le public est plus intelligent que ce que le groupe leur prête. Et les gens peuvent accepter les nuances, à l’exception de ceux qui ne peuvent pas les accepter ».

