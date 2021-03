Seul un handicapé pourra traduire le texte d’un handicapé ?

Une grande fête des adolescents à la médiathèque ? Un réaménagement de ses espaces de convivialité ? Une automatisation du prêt et du retour des documents ? Si vous habitez dans une collectivité de plus de 40 000 habitants, il est bien probable qu’une conservatrice territoriale ou un conservateur territorial de bibliothèques ait piloté ces projets. Mais connaissez-vous ces professionnels, à la fois encadrants stratégiques et proches du public et de ses attentes ? Qui se cache derrière l’appellation « conservatrice ou conservateur territorial de bibliothèques » ? Pour en dresser le portrait, les lauréates et lauréats du concours de ces deux dernières années, les élèves conservatrices et conservateurs de bibliothèques de l’Institut National des Etudes Territoriales (INET) des promotions Alan Turing (2019-2020) et Toni Morrison (2020-2021) prennent la parole dans les colonnes d'ActuaLitté.