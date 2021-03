Culture du viol, préjugés racistes : les personnages de cartoons dénoncés

Bugs Bunny et ses coreligionnaires de cartoons avaient déjà pris une salve de plomb amicale, mais ferme, l’année passée. En effet, HBO Max décidait unilatéralement de supprimer la violence de ses productions, en ciblant deux personnages faire-valoir du lapin, Sam et Elmer. Le premier, pirate fumeur de pipe, le second chasseur n’ayant rien d’un biblique Nimrod, se verraient privés d’armes à feu. Et ce, pour endiguer la violence dans la société américaine. Le monde d’ACME se veut exemplaire, censurant donc dans une nouvelle série d’épisodes, toute forme d’agression cartoonesque reposant sur des pistolets ou des fusils… La messe était déjà pour partie dite.

La disparition du putois dragueur recadré

Deux autres protagonistes du monde imaginaire d’ACME viennent de subir un sort similaire. En premier lieu, le putois Pépé, connu pour les râteaux kilométriques qu’il prenait de la part d’une chatte noire, toujours différente, et repeinte malencontreusement d’une rayure blanche. Lui donnant l’apparence d’une moufette, elle suscitait l’émoi du putois, qui pratiquait la cour insistante, lourdingue et toujours éconduite. Mais selon plusieurs témoignages, désormais qualifiée de « sexuellement agressive ».

Présent dans le film de 1996, où Michael Jordan venait au secours de Bugs Bunny dans une partie de basket mémorable, Pépé le Putois a été supprimé du sequel prévu ce 16 juillet. La controverse a surgi après la chronique de Charles M. Blow, dans le New York Times qui a vu dans le comportement outrageux de la bestiole la démonstration et l’approbation de « la culture du viol ».

Et voici comment une scène du film où l’actrice de Jane the Virgin, Greice Santo et Pépé se retrouvaient, a été supprimée de Space Jam 2. Dans cette séquence, pépé campait un gérant de bar, qui allait draguer une jeune femme — l’actrice en question. Or, si l’action tournait au vinaigre pour le putois — qui fait même état d’une injonction restrictive l’empêchant d’approcher de Lola Bunny — le chroniqueur américain a tranché. Pourtant, Greice Santo balançait une torgnole au dragueur impénitent, qui donnait le ton : on ne supporte pas ce genre de comportement. Et voici comment l’intéressé a disparu du film.

Notons que cette censure intervient également après un passage de relais entre le producteur Terence Nance et Malcolm D. Lee, survenu en juillet 2019. Le cameo réservé au putois a volé en éclat, et l’actrice-chanteuse, qui avait dévoilé avoir été victime de harcèlement sexuel, déplorait cette coupe.

Un porte-parole indique : « Même si Pépé est un personnage de dessin animé, si quelqu’un voulait gifler un harceleur sexuel de son espèce, Greice aurait souhaité que ce soit elle. Maintenant, la scène est supprimée et elle n’a plus cette chance d’influencer le monde et les jeunes générations qui regarderont Space Jam 2. Et cela, pour faire savoir aux jeunes filles et jeunes garçons que le comportement de Pépé est inacceptable. » Dont acte ? Pas que, la suite est tout aussi épatante.

Exit Speedy, la souris la plus rapide du Mexique

Autre jour, autre polémique, donc, toujours autour de cette fameuse suite. Cette fois, Speedy Gonzalez est dézingué, avant même d’avoir pu prendre la fuite. Car, explique un nouvel éditorial, la souris de Looney Tunes « véhicule des stéréotypes négatifs sur les Mexicains ». Les réseaux sociaux ont pris le pas, et immédiatement une campagne demandant la disparition de l’indigent s’est mise en branle. Si dans le cas de Pépé, la fille du créateur Chuck Jones, Linda, avait pris la défense du personnage, pour réfuter toutes les accusations, c’est au tour du doubleur, pour Speedy, de prendre les armes des réseaux.

Gabriel Iglesias a tenté un pied de nez aux détracteurs en expliquant que la cancel culture ne le rattrapera pas : « Je suis la souris la plus rapide de tout le Mexique. » Le tout accompagné d’une vidéo pédagogique. Et sarcastique.

Pourtant, Speedy incarne une forme de résistance aux envahisseurs, comme un héros toujours en mesure de déjouer les pièges qu’on lui tend, accompagné de ce mantra « ¡Andale! ¡ Andale ! ¡ Arriba ! ¡Arriba! ». Les Latino-américains se sentent-ils humiliés à la vision de cette souris particulièrement futée ?

Créé en 1950, Speedy Gonzales devait avoir son propre film en 2016, doublé par Eugenio Derbez. Et pourtant, au cours des années passées, il a fait l’objet de nombreuses critiques, considérant qu’il représentait le personnage le plus racialisé de toute la team Looney Tunes.

Le racisme, pas à portée de clic

Autant de polémiques dont Space Jam 2 se serait certainement passé et qui invitent à se plonger dans les anciennes productions de Disney, à la recherche d’éléments caractéristiques et stéréotypés. Mais Disney + avait déjà fait pour partie le ménage, décidant en octobre 2020 de supprimer de son catalogue des œuvres : les enfants de moins de 7 ans n’auraient plus le droit de regarder Dumbo, Peter Pan ou encore Les Aristochats. Et ce, parce que des clichés racistes se retrouvent dans les productions.

Dans Dumbo, par exemple, les corbeaux véhiculent des notions anciennes, où « des artistes blancs, au visage noirci et vêtements en lambeaux ridiculisaient les Africains réduits en esclavage », indiquait la chaîne. Chez Peter Pan, ce sont les Amérindiens qui posent problème. Dans Les Aristochats, la culture asiatique est mal représentée — du fait d’un chat aux yeux bridés…

Les adultes pourront toujours montrer les œuvres à leur progéniture, mais cette dernière n’y accédera pas seule. « Ces stéréotypes étaient erronés à l'époque et le demeurent aujourd'hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons en reconnaître l’impact négatif, en tirer des leçons et susciter la conversation nécessaire à créer, ensemble, un avenir plus inclusif », pouvait-on lire sur l'avertissement.

Pas dit que pour Space Jam, les mesures prises soient aussi ouvertes à la négociation et la pédagogie…

