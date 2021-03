L'environnement, nouvelle victime : quand le crime sévit...

Les textes originaux et francophones devront être publiés sur la plateforme Kobo Writing Life. Les créations présentant les meilleures qualités littéraires et ayant le plus de notes et d’avis positifs de lecteurs seront retenues parmi les dix finalistes sélectionnés mi-avril. Les nouvelles finalistes seront ensuite relues par un jury professionnel composé de représentants du concours (Kobo by Fnac, Quais du Polar et Alibi) qui désignera le gagnant.

En matière de polar écologie, et pour faire écho à la thématique, rien ne vaudra mieux que de réécouter la présentation de Impact, d’Olivier Norek, par son auteur, même. « En dehors des périodes d’après-guerre, nous n’avons jamais eu cette prise de conscience qui nous fait réfléchir profondément au futur », assurait-il à ActuaLitté pour notre podcast, Les mots en boîte. De quoi, assurément, inspirer les créateurs.

Dans le cadre de l’appel à texte de Kobo, la nouvelle gagnante sera publiée sous la marque « Kobo Originals » en numérique et dans la revue Alibi en juillet 2021. Elle sera mise en avant en exclusivité sur Kobo.fr et Fnac.com.

On retrouvera toutes les informations à cette adresse. Kobo Writing Life est le portail d’autoédition de Kobo. La plateforme s’engage aux côtés des auteurs et les accompagne aussi bien dans l’écriture que dans la publication de leurs créations.

Dans la vidéo ci-dessous, l’équipe Kobo donne ses conseils pour diffuser son texte et trouver son lectorat.

D’ailleurs, le partenaire Alibi propose un audiolivre gratuit, Atelier d’écriture thriller, prodiguant conseils et aides pour l’écriture de son polar. Le polar est un genre très codifié. Il faut un meurtre, une victime, un coupable, un mobile, un enquêteur (flic, détective ou autre). C’est aussi le genre du réel par excellence. Un genre qui montre la face cachée de la société, qui peut dénoncer, critiquer, faire peur aussi.

Écrire un polar ne s’improvise donc pas, il y a un certain nombre de règles à respecter. C’est le but de cette masterclasse : donner des premières pistes, des premiers indices, des astuces. On retrouvera les conseils avisés des meilleurs auteurs francophones, tels que Barbara Abel, Karine Giebel, Bernard Minier, Franck Thilliez, etc.

