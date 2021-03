Spielberg et le duo de Stranger Things pour adapter un roman de King et Straub

Une équipe de production particulièrement chevronnée vient donc porter ce projet d'adaptation d'un texte de Stephen King, coécrit avec l'écrivain Peter Straub, spécialiste du genre fantasy.

En cas de succès, Netflix pourra sans aucun doute prolonger l'expérience, puisque Le Talisman cache un autre roman, Territoires, paru en 2001. Les deux auteurs auraient même pour projet d'en faire une trilogie, mais sans nouvelle pour le moment.

En France, le premier livre a été publié par Robert Laffont en 1986, dans une traduction de Béatrice Gartenberg et Isabelle Delord.

Le résumé de l'éditeur pour Le Talisman :

Les Territoires sont peuplés de chimères, de bonnes fées et de démons. Nul n'y entre, pas même un enfant, sans risquer de perdre sa vie et son âme. Une plage déserte, quelque part sur la côte Est des États-Unis. Jack Sawyer, douze ans, scrute l'horizon, tourmenté. Sa mère se meurt d'un mal inconnu, et Jack désespère de pouvoir l'aider. Le vieux Speedy Parker, joueur de blues devenu gardien de parc d'attractions, lui révèle l'existence d'un autre monde, qu'il appelle les Territoires, endroit féerique, mais terriblement dangereux, où le ciel est transparent et profond, et les senteurs plus fortes. C'est là que se trouve le Talisman, seul remède qui puisse sauver sa mère. À l'issue de semaines d'épreuves au cœur de l'enfer et du désespoir, Jack saura-t-il résister à la force extraordinaire qui s'emparera alors de lui et vaincre ses propres démons ?