Lovecraft s’invite dans la prochaine production de Netflix et Spike Lee    

Le futur long métrage n’est pas la première collaboration de Bristol avec Netflix. Le cinéaste avait réalisé le film, See You Yesterday pour la plateforme. Spike Lee était alors déjà producteur de ce projet.

Selon les informations de Deadline, l’auteur de Da 5 Bloods reviendrait faire équipe avec le jeune réalisateur pour Gordon Hemingway et le règne de Cthulhu. Lee produira le film aux côtés de Lloyd Levin et Beatriz Levin. Le scénario orignal a quant à lui été écrit par Hank Woon et Fredrica Bailey.

ADAPTATION : Edgar Wright adaptera Running Man de Stephen King

Le film entraînera le public dans les années 30. On devrait y suivre Gordon Hemingway, un gangster et aventurier afro-américain qui se retrouve perdu en Afrique de l’Est. Hemingway fera équipe avec une guerrière d’élite, la princesse Zenebé d’Éthiopie, pour sauver un noble local, kidnappé par une force obscure et ancienne.

Comme l’indique le titre, l’histoire devrait être inspirée par l’univers Lovecraftien. Le « mal sombre et ancien » sera sûrement issu du panthéon monstrueux et cosmique de l’auteur.

Soulignons que cette réécriture a également une portée symbolique : Spike Lee comme Stefon Bristol sont engagés dans les mouvements de lutte afro-américains, et proposent tous deux des films politiques. Cette réappropriation de l’œuvre de Lovecraft, connu par ailleurs pour son racisme, n’est certainement pas anodine.

Crédit photo : Spike Lee au festival de Cannes — CC BY SA-4.0