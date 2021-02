Un premier teaser pour Jupiter’s Legacy, adaptation des comics de Mark Millar

En ce qui concerne les adaptations, Mark Miller fait office de valeur sûre. L’auteur de Kingsman, Kick-Ass ou encore Logan a pu voir année après année, ses œuvres portées à l’écran avec un succès toujours au rendez-vous. Sentant le filon, Netflix avait approché le scénariste puis racheté sa société MillarWord pour s’assurer l’exclusivité sur son travail.

Le premier résultat de cette collaboration prend aujourd’hui la forme de Jupiter's Legacy, avec une sortie prévue le 7 mai prochain. Les comics, fruit d’une collaboration entre Millar et Frank Quitely, sont publiés en France par Panini Comics dans une traduction de Makma et Ben KG.

Le résumé de Jupiter's Legacy proposé par l’éditeur :

1932, la recherche d’une mystérieuse source de pouvoir entraîne Sheldon Sampson, son frère Walter et un petit groupe d’alliés dans une quête autour du monde. Des décennies plus tard, Sheldon et Walter sont devenus des surhumains salués pour leur héroïsme. Mais à présent, une nouvelle génération doit prendre la relève et cette mission s’annonce bien difficile.

La série devrait proposer une vision des super héros mature et sombre, à la manière de The Boys ou de Watchmen. Au casting on retrouvera Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade et Matt Lanter.

Les coauteurs Mark Millar et Quitely sont producteurs exécutifs de la série en compagnie de Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton et Sang Kyu Kim.

Via Variety