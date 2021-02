La Villa du Temps retrouvé : un musée-maison de Marcel Proust, à Cabourg

Les visiteurs pourront jouer du piano, feuilleter les ouvrages de la bibliothèque, s’asseoir dans les fauteuils du Mobilier national, écouter de la musique, respirer l’ambiance 1900 grâce à une fragrance créée sur mesure, flâner dans les jardins et le salon de thé, et apprécier plus de 350 œuvres et objets prêtés par d’illustres institutions culturelles.

La Villa du Temps retrouvé prendra place au sein de la villa Bon Abri, demeure balnéaire construite par la famille d’architectes Parent, amie de Marcel Proust. À partir du 14 avril 2021, retrouvons Marcel Proust à Cabourg, pour faire l’expérience de la Belle Époque, période prospère et révolutionnaire, tournée vers l’avenir et le progrès.

La Villa du Temps retrouvé proposera aux visiteurs une expérience nouvelle, celle d’un voyage dans le temps pour découvrir et comprendre l’âge d’or de la Côte Fleurie à la Belle Époque. Marcel Proust, qui séjourna à Cabourg les étés de 1907 à 1914, où il écrivit des pages fondamentales d’À la recherche du temps perdu, en sera la figure tutélaire, guide et inspirateur des contenus et de l’ambiance du musée.

Cent cinquante ans après la naissance de Marcel Proust, le 10 juillet 1871, et deux ans après le centenaire du Prix Goncourt décerné à À l’ombre des jeunes filles en fleurs, la Ville de Cabourg est heureuse de faire revivre l’univers proustien de Balbec dans un musée décrivant la vie à l’époque du célèbre écrivain.

Afin de restituer toute son élégance à cette maison d’œuvre, une vaste campagne de réhabilitation et de restauration a été déployée sur les bâtiments et les jardins. Soutenus par la Fondation du Patrimoine, les travaux de rénovation ont débuté en juillet 2019.

Le chantier des espaces extérieurs a laissé place à une seconde phase des travaux, débutée à l’automne 2020 : la restructuration complète des espaces intérieurs et les aménagements liés à la scénographie et au parcours de visite. La nouvelle destination de la Villa a demandé une restructuration complète des espaces, la démolition et la redistribution des volumes, l’agencement et la mise aux normes muséales des lieux.

La Villa du Temps retrouvé proposera une expérience immersive et participative grâce à une scénographie associant ambiances visuelles, sonores, musicales, numériques et olfactives. Dans ce musée maison, le public pourra habiter avec les œuvres, s’asseoir dans les fauteuils du Mobilier national, jouer du piano, écouter de la musique, feuilleter les ouvrages de la bibliothèque, et même respirer l’ambiance 1900, grâce à la diffusion d’une fragrance inédite créée par Francis Kurkdjian à partir d’essences utilisées pour les jus de la Belle Époque.

Salle immersive

Le parcours semi-permanent commencera au rez-de-chaussée par la salle immersive. Sous forme de « panorama » audiovisuel, elle invitera les visiteurs à déambuler dans les rues et sur les plages de la côte normande de l’époque. Films, photographies, sons, musique, costumes transmettront de multiples informations visuelles et sonores sur la vie dans ces stations balnéaires à l’orée du XXe siècle.

Salon d’évocation du rez-de-chaussée

Au sortir de cette « machine à remonter le temps » par les images d’archives, quatre salons permettront de faire l’expérience de l’art de vivre à la Belle Époque : jardin d’hiver, salon de musique, salle de jeux et salon de réception. Grâce aux décors, aux meubles, aux objets exposés, ces salons évoqueront les intérieurs et les préoccupations de la classe aisée qui pouvait se rendre en villégiature sur la Côte fleurie, ses goûts et ses intérêts. En complément, des dispositifs numériques permettront de mieux pénétrer l’atmosphère, les couleurs, la gestuelle de cette époque révolue.

Les salles du premier étage

La visite se poursuivra au premier étage où quatre espaces seront consacrés à la création et à la présence des artistes en Normandie. On y comprendra pourquoi Marcel Proust et tant de personnalités artistiques et littéraires ont élu résidence en Normandie, ce qu’ils y recherchaient et ce qu’ils y ont trouvé.