Michelle et Barack Obama produiront l'adaptation d'Exit West, de Mohsin Hamid

Publié en France par les éditions Grasset dans une traduction de Patrick Cohen, Exit West fait partie des quelques projets annoncés par Higher Ground Productions, en collaboration avec Netflix. L'adaptation, déjà annoncée en mars 2020, doit toujours être réalisée par le Français Yann Demange (Undercover - Une histoire vraie, 2018).

Le résumé de l'éditeur pour Exit West :

Quelque part au Moyen-Orient. Les militants prennent petit à petit le pouvoir dans la ville où vivent Saïd et Nadia, réduisant la liberté des jeunes amoureux à néant. Saïd et Nadia décident de partir et d'emprunter une de ces portes magiques qui ouvrent le chemin vers l'Occident. Ils arrivent ainsi à Mykonos où ils tentent de survivre loin de la foule des autres immigrants qui ont envahi l'île, puis ils empruntent une autre porte et se retrouvent à Londres.

Ils ne sont pas en sécurité pour autant, car la métropole britannique est submergée de réfugiés, tous s'organisant en des communautés concurrentes. Quand la réaction de ceux qui voudraient mettre fin à toute immigration dans le pays se fait plus musclée, la guerre civile menace, et Saïd et Nadia constatent que cette vie commence à affecter leur relation. Ils repartent encore, cette fois en Californie.

Mais leur amour encore fragile, tout juste né quand ils ont pris la décision de prendre la route de l'exil, n'aura peut-être pas résisté à cette épreuve...