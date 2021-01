Wattpad, roi de la fan-fiction, en vente : 500 millions $ de ticket d'entrée

Selon des sources non divulguées, la société Wattpad est donc en vente, négociant actuellement avec plusieurs structures, non communiquées. Le ticket d’entrée serait de 500 millions $, assure Canada 24 News. Basée à Toronto, Wattpad aurait reçu une offre d’une entreprise américaine à l’automne, mais d’autres acheteurs se montreraient intéressés.

Pour l’heure, silence radio du côté de Wattpad : « Nous n’avons aucune information à communiquer », assure un porte-parole. S’il est encore possible que rien ne ressorte de ces échanges, on évoque tout de même un accord qui serait signé à la fin du mois de janvier. En somme, on n’en sait rien, mais les rumeurs vont bon train.

WATTPAD: victime d'un vaste piratage

Au cours de ces dernières années, Wattpad a connu plusieurs mutations : au global, plus de 115 millions $ de levées de fonds sont intervenus durant le développement de la société — notamment de Tencent Holdings, le géant chinois. Les investisseurs proviennent également des territoires canadiens et américains, principalement des sociétés de capital-risque.

Originellement, cet outil servait principalement à l’écriture de fan-fiction, ces récits inspirés d’univers populaires — Harry Potter, Twilight en tête de liste — et déclinant les aventures de personnages principaux. Le modèle publicitaire, favorisé dans un premier temps, a laissé la place à une offre d’abonnement. Mais ce n’était là qu’un des volets de la croissance.

Aujourd’hui, Wattpad revendique 90 millions d’utilisateurs mensuels chaque mois, à travers le monde. Et ses expérimentations pour générer de nouveaux revenus n’ont pas manqué.

Une multiplicité d'innovations

D’abord, avec le recours à l’Intelligence artificielle, pour identifier des récits populaires et susceptibles de faire l’objet d’adaptations. La branche cinéma s’est rapidement profilée, avec la signature d’accord de licences, pour le compte tant d’écrivains que d’éditeurs. Et vint alors le moment où Wattpad fit porter sur écran des histoires uniquement publiées sur sa plateforme.

2019 marqua l’arrivée d’une division éditoriale, et la publication d’ouvrages sous sa propre marque. Selon les estimations, Wattpad générerait 40 millions $ par an. Ces multiples évolutions ont contribué à démocratiser et populariser l’outil — qui a de son côté amplement bénéficié des différents confinements. Le site revendiquait une croissance de 151 % des histoires diffusées sur la plateforme au cours de l’année passée, avec 125 % de nouveaux écrivains.

Ses autres expérimentations, comme cette application vidéo, Raccoon, destinée à devenir un Snapchat de la littérature ne semblent pas particulièrement avoir emballé les utilisateurs. En revanche, ses accords avec les éditeurs pour des coéditions ont fait recette : que ce soit Hachette Romans, en France, ou également pour d’autres langues — anglais, espagnol ou italien, et d’autres issues de la plateforme.