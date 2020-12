Aventurier de l'Arctique et écrivain, Barry Lopez meurt à 75 ans

C’est son épouse Debra Gwartney qui a annoncé le cancer de la prostate de son époux, et sa mort. En septembre dernier, le couple avait été contraint de déménager après que des incendies de forêt ont dévasté leur maison située dans la chaîne des Cascades en Oregon. Les flammes avaient détruit tous les manuscrit originaux, ainsi que les œuvres et artefacts qu’il avait réunis au cours de ses décennies de voyages.

Un désastre dont il ne s’était par remis, et qui ont accéléré la détérioration de son état de santé.

En 86, recevant le NBA, il expliquait : « Même si j’ai le sentiment d’écrire en grande partie sur d’autres paysages et des animaux, ce qui réside dans mes tripes, en tant qu’écrivain, c’est une préoccupation concernant le destin du pays où je vis, ainsi que la dignité et la moralité des personnes avec lesquelles je partage ma vie. »

Des animaux, des hommes et des lieux

C’est pour le livre Arctic Dreams : Imagination and Desire in a Northern Landscape qu’il avait été salué. Un ouvrage protéiforme, comme Barry Lopez savait les produire, où anthropologie, biologie, zoologie ou encore géologie et philo se croisaient, s’entrecoupaient, mélés de tradition et de mythes. Le livre fut publié en France en 2014 avec la traduction de Dominique Letellier, sous le titre Rêves arctiques — Imagination et désir dans un paysage nordique.

De nos jours, il est difficile de parcourir l’Arctique sans être frappé par l’évidence d’un changement récent. Nouveaux outils et nouveau mode de vie pour les autochtones, ce que l’on trouve dans les camps modernes le long de la côte souligne l’arrivée soudaine d’une technologie étrangère. Au début, l’adaptation à cette transformation était assez simple, mais le rythme du processus ne cesse de s’accélérer. À l’heure actuelle, les adaptations nécessaires sont confondantes, et les nouveaux outils s’accompagnent d’ensembles de croyances encore plus complexes. Rêves arctiques, de Barry Lopez

Dans cet ouvrage, il approchait l’Arctique tout à la fois comme un espace géographique, avec une topologie établie, mais également par le prisme de l’imaginaire : les étendues blanches et glacées, comme une illustration de la Terra incognita de notre esprit.

Lopez faisait preuve d’une humilité à toute épreuve dans ses périples, reconnaissant ses limites d’Occidental et le respect qu’il devait aux populations autochtones qu’il rencontrait. Au point de décider de ne plus recourir à son téléobjectif, estimant que cet avantage dans son observation des ours, lui conférait une puissance abusive. Pour la suite, il préféra mémoriser et affiner ses capacités d’observation, pour entrer dans le monde animal.

L’un de ses ouvrages les plus célèbres, mais encore non traduit en français, restera celui de 1978, Of Wolves and Men. Une exploration des meutes de loups, et de ces créatures tour à tour admirées et haïes, dans toutes les civilisations humaines. Et aujourd'hui encore, une somme absolument pasionnante.