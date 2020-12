Traduire #5: Clémence Royer, traductrice de L'origine des espèces de Charles Darwin

ROMAN JEUNESSE - Nous suivons Lalie lors de sa déambulation nocturne en plein milieu de New York. Lalie qui marche beaucoup et qui réfléchit encore plus. Après le mouvement #metoo, qu’est-ce qui a changé pour les femmes ? Et pour les filles ? Et pour les jeunes filles ? Et pour les jeunes filles qui viennent de se faire agresser sexuellement, comme c’est le cas pour Lalie ?