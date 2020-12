The Witcher : un premier indice de Netflix sur la saison 2

L'art du teasing est un savoir-faire maitrisé à la perfection par Netflix qui s'efforce de faire patienter les fans de la première heure. Si la date de sortie de la saison 2 de The Witcher reste un mystère, le géant du streaming vient de dévoiler un indice concernant le premier épisode de la série.

Sur la page dactylographiée postée sur le compte twitter de l'entreprise, on peut lire les prémisses d'une intrigue particulièrement sombre. Un marchand, accompagné de sa femme et sa fille, arrive dans un petit village qui semble complètement abandonné. Alors que le marchand s'approche d'une bâtisse à la recherche d'un gite pour la nuit, sa femme disparait brutalement.

Paniqué, l'homme retourne précipitamment vers sa charrette avant d'être lui aussi emporté par une forme sombre. Seule survivante, la fille du couple se dirige vers un manoir surplombant la colline. La scène de crime est entrecoupée par les considérations personnelles de Geralt en voix-off.

Pour les non-initiés cette brève introduction ne dit pas grand-chose, mais les lecteurs assidus d’Andrzej Sapkowski auront peut-être reconnu une œuvre familière. La nouvelle Un grain de vérité, publié en France chez Bragelonne dans l'ouvrage Le Dernier Vœu (traduction de Laurence Dyèvre) présente plusieurs éléments similaires à cette page de script.

THE WITCHER : la deuxième saison affûte ses armes

On y suit le sorceleur qui découvre le cadavre d'un marchand et celui de sa fille visiblement massacrés par une créature. Un peu plus loin, Geralt se présentera dans un château ou l'accueillera un hôte, monstrueux mais affable, du nom de Nivellen. Nous n'en dirons pas plus pour ceux qui souhaitent garder le mystère jusqu'à la sortie de la saison complète sur Netflix.

Comme le souligne The Polygon, le tournage de la série a été interrompu par la pandémie COVID-19 et la sortie des épisodes repoussée. Le tournage aurait cependant recommencé ces derniers mois, et l'on espère une première bande-annonce dans les semaines qui viennent.

Crédit photo : Henry Cavill dans The Witcher - Netflix