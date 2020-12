Battlescar, une expérience en réalité virtuelle inspirée par Just Kids de Patti Smith

Dans Just Kids, la poète et chanteuse Patti Smith se remémorait les débuts de la scène punk et underground new-yorkaise, aux côtés de son amant, le photographe Robert Mapplethorpe. Ses écrits ont inspiré Martin Allais et Nico Casavecchia pour Battlescar, une fiction interactive en réalité virtuelle composée de 3 épisodes de 10 minutes chacun.

« Nicolas et Martin, qui ont baigné dans cette culture punk, ont cherché à retranscrire visuellement son esthétique », assure Arnaud Colinart, producteur chez Atlas V, qui coproduit cette fiction aux côtés d'Arte et d'Albyon. Cette esthétique si particulière se retrouve par exemple dans les typographies, les vêtements et les différents environnements.

Le synopsis de Battlescar :

Lupe s’y remémore ses premiers pas sur la scène punk aux côtés de Debbie, rencontrée en 1978, à New York. Dopées par l'effervescence musicale et culturelle de la Grosse Pomme, les deux fugueuses se mettent en tête de monter un groupe de rock. S'ensuivent des courses échevelées à moto, de patientes répétitions et des nuits fiévreuses dans les bas-fonds d'Alphabet City, dans le Lower East Side de Manhattan, où se côtoient drogués, dealers et stars montantes de la scène punk. Dans un décor quasi apocalyptique de rues malfamées, de squats et d'immeubles délabrés, l’aventure de Lupe et Debbie se déroule sur un rythme effréné, trente minutes durant.

La fiction est racontée par Jehnny Beth, chanteuse, comédienne et animatrice d’Echoes sur Arte, avec en fond sonore des classiques punk (Death), new wave (Lydia Lunch) et d'autres genres (Screamin' Jay Hawkins) pour rendre compte du formidable mélange des styles de l'époque. Avec, en plus, une musique originale signée par Mistakes.

Battlescar sera en ligne le 14 janvier 2021, dans sa version 6dof sur Steam et les plateformes Oculus Quest et Rift, et dans sa version vidéo 360 ° sur arte.tv/battlescar et YouTube.