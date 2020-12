Un livre du Pape François devient une série Netflix

Scindée en quatre épisodes, cette série fera intervenir le Pape François lui-même, dans un entretien qui unira l'ensemble des portraits réalisés. La scénariste et productrice italienne Simona Ercolani, est à l'origine du projet, qui sera produit par les sociétés Stand By Me et Asacha Media Group.

Le résumé de l'éditeur pour Partager la sagesse du temps :

En 2016, le pape François a pris contact avec Loyola Press pour répondre à une demande : recueillir les histoires de personnes âgées dans le monde entier et permettre à leur sagesse d’inciter les jeunes générations à construire un monde plus aimant et davantage rempli d’espoir. Partager la sagesse du temps est l’aboutissement de ce projet. Des personnes âgées de plus de 30 pays partagent la sagesse qu’ils ont acquise durant leur vie. D’un tresseur de paniers aveugle du Kenya à une sage-femme centenaire qui, au Guatemala, a accouché 10 000 bébés, chaque histoire est un témoignage de la puissance de la foi, de la persévérance, de la résistance de l’être humain, et de l’amour. Le pape François y participe lui-même en tant que « grand père » comme les autres, en le préfaçant et en égrenant quelques-uns de ses souvenirs au fil des chapitres, mais aussi en commentant plusieurs des histoires rapportées dans ce livre.

La série sera diffusée par la plateforme Netflix en 2021, précise Variety.

Photographie : Long Thiên, CC BY-SA 2.0