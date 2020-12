Les fleurs de l'ombre : Tatiana de Rosnay en plein écran

Les éditions Robert Laffont et la société Madarin production annoncent en effet un accord pour l’adaptation du dernier roman de Tatiana de Rosnay. Tatiana de Rosnay déclare : « L’année 2020 restera une année noire pour la culture, l’édition et les livres, et voir mon roman poursuivre sa vie autrement est un grand rayon de soleil pour moi ! »

La réalisation du projet est confiée à Yann Gozlan, scénariste et réalisateur (La Mécanique de l’ombre, Un homme idéal, Burn out et bientôt La Boîte noire), et qui partage avec la romancière beaucoup de ses thèmes de prédilection : le goût du suspense, le poids des secrets, l’empreinte des lieux…

Les Fleurs de l’ombre met en scène une écrivaine franco-britannique, Clarissa Katsef, qui à la suite de la rupture brutale avec son mari, emménage dans une résidence pour artistes flambant neuve, ultra moderne, ultra connectée : CASA. Rêve ou cauchemar ? Car depuis qu’elle a emménagé, Clarissa éprouve un malaise diffus, le sentiment d’être observée. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa est-elle victime de manipulateurs ou de sa propre paranoïa ?

« Je voulais explorer la paranoïa d’une romancière un peu fragile — qui n’est pas mon double », expliquait l'autrice à ActuaLitté. « Je n’ai pas eu besoin d’inventer grand-chose dans ce roman : tout est déjà dans notre réalité. »

Éric Altmayer ajoute : « Nous sommes impatients de confronter l’univers romanesque de Tatiana et les thèmes dystopiques des Fleurs de l’ombre au cinéma de Yann Gozlan, son sens du suspense et du thriller et son goût pour la face sombre de la modernité. Nous sommes intimement convaincus que l’association entre ces deux talents sera constitutive d’un film important. »