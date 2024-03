Étude : les lecteurs de romance en France

L'étude, Romance : les lectrices à coeur ouvert, a été réalisée du 5 au 18 mars 2024, avec Internet comme mode d'administration du questionnaire. Il comprenait 50 questions, dont 45 fermées et 5 ouvertes.

La base sollicitée pour cette enquête était constituée de grands lecteurs présents sur le web, mobilisés notamment via des relais sur Babelio et les réseaux sociaux. Au total, l'étude a recueilli les réponses de 7030 participants.

Sans surprise, l'étude révèle une surreprésentation d'adolescents et de jeunes adultes, âgés de 15 à 34 ans, parmi les lecteurs de romance. Bien que le groupe des 25-34 ans soit le plus nombreux, les 15-24 ans représentent le pourcentage le plus élevé de lecteurs de romance, avec 92 % des répondants.

La part du lectorat non-romance croît avec l'âge, atteignant 53 % chez les 65-74 ans. À noter, un beau 79,7% de lecteurs de romance chez les 34-44 ans.

Les jeunes lecteurs, qualifiés de « bibliophages », incluent 22,7 % du lectorat de romance qui lit un livre par semaine (comparativement à 22,6 % pour les non-romance), 18,6 % qui lisent deux livres par semaine (contre 16,9 % pour les non-romance), et 17,3 % qui en lisent plus de deux, contre 12,6 % chez les non-romance.

La plupart des lecteurs de romance commencent entre 12 et 16 ans, et plus d'un tiers (64 %) démarrent avec de la romance. Sur le plan géographique, la région Grand Est se distingue, comptant 3 % de lecteurs de romance de plus que la moyenne national

Les lecteurs de romance sont également friands d'autres genres littéraires. La littérature jeune adulte est la plus prisée à 62 %, suivie par les littératures de l'imaginaire à 58 % et les polars et thrillers à 53 %. Moins s'intéressent au théâtre et à la poésie (15 %), et seulement 4 % se consacrent exclusivement à la romance. La catégorie « Autre », incluant des genres tels que le fantasy, le fantastique et la science-fiction, représente 10 %.

40 %des sondés indiquent que la part de la romance dans leurs lectures des deux dernières années « tend à augmenter ».

Mais comment définissent les lecteurs ce genre de la romance, finalement assez nébuleux pour ceux qui ne la connaissent pas, ou seulement de loin ? C'est d'abord une histoire d'amour, souvent caractérisée par sa capacité à offrir une échappatoire au quotidien et à faire rêver le lecteur.

Des récits amoureux qui tendent à naviguer entre légèreté et profondeur émotionnelle, intégrant des thèmes variés, tout en assurant généralement une conclusion positive. Les participants soulignent l'importance d'une trame amoureuse complexe et évolutive entre deux protagonistes, qui, malgré les obstacles et les péripéties, trouvent le plus souvent leur chemin vers une fin heureuse.

Cette définition englobe des histoires à l'eau de rose parfois jugées mièvres, mais qui demeurent appréciées pour leur aspect feel-good et leur invitation à l'évasion, à la légèreté et au rêve.

La romance regroupe différents sous-genres — dark romance, comédie romantique, new adult, romantic suspense, romantasy... — et 80,4 % des participants font clairement la distinction entre ces catégories.

La romantasy est privilégiée par 57 % des interrogés, suivie par le new adult (54 %), ainsi que la comédie romantique et la romance contemporaine, à 53 % chacun. La fameuse dark romance est choisie par 31 % des répondants, devant la romance gay et la romance paranormale.

La « chick lit », autrefois dominante, a perdu du terrain avec cette multiplication des sous-catégories.

La romance, ce sont en outre des thématiques récurrentes, ou tropes littéraires : bien maitrisées par 61,9 % des participants. L'enemies-to-lovers (ennemis à amoureux) est le trope favori avec 82 % de préférence, suivi par le slow burn, la proximité forcée, l'amour interdit et l'amitié qui se transforme en amour.

Les fatifiques scènes de sexe sont appréciées par 51,4 % des répondants, tandis que 8,7 % les considèrent comme essentielles et 13,8 % les voient comme un obstacle.

Concernant la Dark Romance, avec des personnages principaux antipathiques ou problématiques, 54,7 % des lecteurs peuvent l'apprécier, contre 41,9 % qui ne l'apprécient pas. Les « trigger warnings » sont bien identifiés et aident à savoir à quoi s'attendre.

Pour les habitudes de lecture en romance, il n'y a pas de préférence marquée entre auteurs français et étrangers, avec plus de 90 % des répondants ouverts à « peu importe » ou « les deux ».

Les grandes surfaces culturelles (Fnac, Cultura...) et Internet (Fnac.com, Amazon, Priceminister...) sont les principaux canaux d'achat, avec la librairie en troisième position.

Le format poche, bien que toujours plébiscité, voit sa présence diminuer au profit du format ebook qui, lui, est en hausse.

Les lecteurs découvrent de nouveaux titres et auteurs de romance principalement via Instagram (71 %), Babelio (57 %) et les réseaux sociaux des éditeurs (52 %).

Finalement, les lectrices de romances recherchent, d'après l'étude, avant tout de fortes émotions et une évasion dans leurs lectures, aspirant à être emportées par une variété d'émotions et à vivre des histoires d'amour intenses. Elles sont aussi à la quête d'intrigues prenantes, pleines de suspense et de rebondissements, et se lient à des personnages soigneusement développés dont les relations connaissent une évolution significative.

En quête d'une lecture légère et sans complications, elles apprécient les représentations de relations saines, exemptes de glorification des comportements nuisibles. L'humour, le réalisme, l'authenticité et l'originalité sont aussi prisés, échappant aux stéréotypes pour trouver une relation authentique et sincère entre les personnages.

Parmi les souhaits émis par les participants à l'étude, celui de voir plus de trigger warnings pour prévenir des contenus potentiellement perturbants, en particulier pour les jeunes lecteurs. Une demande émerge par ailleurs pour moins de relations toxiques et de violence, et davantage de bienveillance dans les récits.

Certains questionnent la place de la dark romance, réclament moins de clichés et de couvertures stéréotypées, et plus de diversité et d'inclusivité dans les personnages représentés. Les lectrices souhaitent que la romance soit mieux reconnue et respectée dans le milieu littéraire, et espèrent plus de traductions de qualité, une meilleure visibilité en bibliothèques et librairies, moins de sexe gratuit dans les récits, ainsi que des prix plus accessibles et des éditions spéciales collectors.

Enfin, elles appellent à une meilleure distinction entre les sous-genres et désirent davantage d’événements littéraires dédiés à la romance.

Pour en savoir plus sur le rapport, entre autres, des lecteurs-participants avec l'objet-livre, les collectors, le prix, la VO, la traduction, les couvertures, la pagination, les prescripteurs spécifiques au genre, ou le rapport aux maisons d'édition, vous pouvez consulter l'étude complète ci-dessous :

Crédits photo : WikiIngeborg (CC BY 4.0)